Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

El programa conducido por Pablo Duggan combina debates sobre la actualidad con un tono de tribuna y comentarios sobre figuras públicas. Una mirada sobre el vínculo entre política, economía y espectáculos en la televisión argentina.

Para hablar de política en la Argentina también hace falta entender de economía. La inflación, la recesión y el Producto Bruto Interno forman parte de una discusión que atraviesa las decisiones electorales. Si alguien afirma que Cristina Kirchner se robó un PBI, cabe preguntarse qué significa esa cifra y a cuántos kilos de pan equivale. Como suele decir el presidente, "o sea", "digamos": los conceptos económicos también necesitan explicarse.

La política, sin embargo, aparece en lugares y voces muy diversos. Algo quiere decir cuando quienes hablan son Jorge Rial, Viviana Canosa o los elencos rotativos de Duro de Domar; también cuando una influencer como Mariana Brey interviene en la conversación pública.

Duro de Domar y el cruce entre política y espectáculo

El rechazo a la política puede estar asociado tanto a los políticos como a figuras de la televisión, entre ellas Marcela Feudale. El chisme, en cambio, es una práctica extendida y una materia prima habitual de las conversaciones. Y aunque el universo de Wanda Nara parece inagotable, algunos protagonistas dejaron el espectáculo para acercarse a otro tipo de periodismo, como el de Carlos Pagni.

Un reel de Duro de Domar puede llegar al teléfono y despertar una indignación parcial: a veces, alcanza con pedirle a quien lo comparte que no lo envíe más, por temor a que el algoritmo siga recomendando contenidos del programa, incluso con Guillermo Pardini.

Aun para quienes coinciden con algunas de sus ideas, cambiar de canal puede ser una forma de cortesía. Pablo Duggan, conductor del ciclo, parece interpretar un papel: lleva la camisa abrochada hasta el último botón y no usa corbata. La impresión es que no espera que la posteridad se detenga demasiado en él.

Malvinas, el Papa y el tono de los debates

Se dice que lo útil suele ser feo. Duro de Domar aborda Malvinas con un patriotismo de tono operístico y trata el tema del Papa con un procedimiento parecido. El escritor Juan Terranova comparó la experiencia de ver el programa con volver al colegio secundario, donde hablan muchos profesores progres y cornudos.

La pregunta es qué aporta la indignación moralmente satisfecha de Carla Czudnowsky. El debate se apoya en una batería de argumentos bienpensantes y razonamientos que parecen armados con restos de mampostería. Sus integrantes pueden resultar agradables, simpáticos e inocuos, y hasta despertar cierta envidia por la posibilidad de ganarse la vida con cantitos de tribuna.

El Papa conoce el valor de los mensajes sencillos para llegar lejos cuando la vara está baja. En Duro de Domar, los panelistas fueron cambiando y hoy los equipos son rotativos. Cualquiera puede pasar por el programa, con una condición: incluso si tuvo éxito, debe saber arrepentirse.

Los panelistas y el recorrido de Intratables

El ciclo eligió como archienemigo a Antonio Aracre, seguidor del actual Gobierno y proveniente de la economía, no del periodismo deportivo como Diego Brancatelli. Brancatelli, por su parte, cumplía en Intratables un papel solitario: su presencia acotada parecía aportar pluralismo a un programa donde Javier Milei desarrolló parte de su figura pública. La pregunta es si alguien intenta responsabilizarlo por eso.

Intratables pudo haber sido una caja de Pandora. Su conductor emblemático, Santiago del Moro, logró tomar distancia y pasó de un programa de actualidad política al horario central de Gran Hermano. El cambio de rumbo también puede leerse como un mensaje, aunque no quede claro cuál.

Las frases sobre Feudale y la visita del Papa

Entre las frases que circulan aparece la descripción de la Enana Feudale como "Rockstar peroncha, amada por el colectivo LGTB". La definición contrasta con una trayectoria en la que pasó sus mejores años de rating en off, como la voz escondida de Showmatch.

También se lee otra afirmación: "Fernanda Iglesias cree que la visita del Papa le baja cinco puntos a Milei". En ese cruce de política, televisión y espectáculo, Duro de Domar ofrece una mirada que puede generar adhesión, rechazo o, sencillamente, ganas de hacer zapping.