Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 12:32 p. m. · 2 min de lectura

La señal respaldó la trayectoria del periodista, pero no se refirió a sus declaraciones sobre Chiclayo. Además, se cuestionó una intervención suya durante un vuelo papal.

La polémica que involucra al periodista Nelson Castro por sus declaraciones durante una cobertura en Perú sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la controversia alcanzó a la señal de noticias TN, que salió públicamente a respaldar a su histórico periodista, aunque la manera en que lo hizo generó nuevos cuestionamientos.

Todo comenzó cuando Castro, durante una transmisión desde la ciudad peruana de Chiclayo, realizó comentarios sobre las condiciones de las viviendas y las calles del lugar. Sus expresiones fueron consideradas despectivas por periodistas y ciudadanos peruanos, quienes reaccionaron con fuertes críticas.

La controversia rápidamente cruzó las fronteras y se instaló tanto en los medios de comunicación de Perú como en distintos programas televisivos argentinos.

TN defendió su trayectoria, pero evitó hablar del escándalo

En medio de las repercusiones, Todo Noticias publicó un artículo titulado "La intachable carrera de Nelson Castro", en el que destacó sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional, su formación como médico y sus coberturas internacionales.

Sin embargo, lo que llamó especialmente la atención fue que la publicación no hizo referencia a las declaraciones sobre Chiclayo que habían provocado el conflicto.

Esta actitud generó nuevos cuestionamientos, ya que el canal eligió resaltar los antecedentes profesionales de Castro sin ofrecer explicaciones sobre el episodio que había generado indignación en Perú.

Las críticas que llegaron desde Perú

Una de las respuestas más contundentes fue la de la periodista peruana Carla García, quien cuestionó duramente la descripción realizada por Castro y defendió la identidad cultural e histórica de Chiclayo.

La conductora sostuvo que la ciudad cuenta con un importante patrimonio cultural y que las condiciones económicas de determinados sectores no justifican expresiones que puedan interpretarse como una descalificación hacia sus habitantes.

Otro episodio volvió a poner al periodista bajo la lupa

A las críticas por sus declaraciones se sumó la difusión de imágenes grabadas durante un vuelo papal.

En el programa PrimiciasYa se cuestionó una intervención de Castro cuando el sumo pontífice transitaba por el pasillo del avión.

La panelista Damasia Ochoa consideró que el periodista había actuado fuera de los protocolos habituales de las coberturas papales. Sin embargo, no se informó sobre una confirmación oficial del Vaticano acerca de una eventual infracción.

Una polémica que sigue creciendo

El respaldo de TN, lejos de cerrar la discusión, volvió a colocar a Nelson Castro en el centro de la escena.

El episodio abrió un debate sobre la responsabilidad de los comunicadores cuando realizan coberturas internacionales, el respeto hacia otras sociedades y la manera en que los medios respaldan a sus periodistas frente a cuestionamientos públicos.

La pregunta que queda planteada es si una extensa trayectoria profesional alcanza para dejar de lado las críticas por determinadas expresiones o si, precisamente por esa experiencia, corresponde una mayor responsabilidad al momento de informar.