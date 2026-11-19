Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Tomás y Juan Lecuna tienen 39 años y eligieron caminos distintos, lejos de la exposición mediática. Juan vive en Córdoba y Tomás encara nuevos desafíos profesionales.

Tomás y Juan Lecuna, los hijos mellizos de Georgina Barbarossa, crecieron cerca del mundo artístico, pero eligieron construir sus vidas lejos de las cámaras. Tienen 39 años y son fruto del matrimonio de la conductora con Miguel Ángel "Vasco" Lecuna, empresario del rubro textil.

Nacieron con apenas dos minutos de diferencia, aunque sus personalidades y proyectos tomaron rumbos distintos. La historia familiar estuvo marcada por la muerte de su padre, en 2001, durante un intento de robo.

La historia familiar de los hijos de Georgina Barbarossa

Lecuna viajaba en un taxi que fue interceptado por delincuentes en una camioneta. Al resistirse al asalto, recibió una herida con un arma blanca y falleció mientras era trasladado al Hospital Rivadavia. Desde entonces, Barbarossa afrontó la crianza de sus hijos en medio de una pérdida que marcó profundamente a la familia.

Aunque ambos estuvieron en contacto con el espectáculo por la carrera de su madre, al llegar a la adultez tomaron distancia de la exposición pública y se enfocaron en sus propios intereses.

Juan Lecuna vive en Córdoba y encontró su lugar lejos de la televisión

Juan se acercó durante un tiempo a la música y llegó a participar en proyectos radiales junto a Mario Pergolini. Sin embargo, con los años descubrió que la exposición no era lo que quería para su futuro. Actualmente vive en Córdoba, donde desarrolla sus proyectos y comparte su vida con su hija, en un entorno rodeado de naturaleza.

Barbarossa expresó su alegría por el presente de su hijo:

“Veo a Juan tan puesto en su casa, allá en Córdoba, trabajando en lo que quiere hacer, con su hija, en medio de la naturaleza, tan feliz”.

Tomás Lecuna eligió un perfil bajo y nuevos desafíos

Al igual que su hermano, Tomás mantiene un perfil discreto y desarrolla su carrera sin buscar protagonismo en los medios. Actualmente atraviesa una etapa de nuevos desafíos profesionales, un proyecto que genera especial entusiasmo en su madre.

La conductora reconoce las diferencias de carácter entre los mellizos y resumió su vínculo con una frase:

“Juan es más seco, pero Tomás es más cariñoso”.

Pese a sus personalidades distintas, comparten principios y mantienen una conexión especial.

El vínculo de Georgina Barbarossa con sus hijos mellizos

La relación entre Barbarossa y sus hijos está marcada por la cercanía y el orgullo. Después de atravesar la pérdida de su esposo y sostener a su familia, la actriz encuentra una satisfacción especial en verlos independientes y felices.

Tomás y Juan eligieron estilos de vida diferentes, pero conservan un vínculo estrecho con su madre. Acompañar sus proyectos y respetar sus decisiones es una parte importante de la vida personal de la conductora, más allá de su trayectoria artística.