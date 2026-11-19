El drama dirigido por Peter Farrelly reconstruye cómo Sylvester Stallone escribió y logró protagonizar Rocky. Anthony Ippolito se destaca en una película que revive los obstáculos detrás del rodaje de 1976.

Yo soy Rocky cuenta cómo Sylvester Stallone escribió el guion de la película que transformó su carrera y consiguió interpretar a Rocky Balboa. Dirigida por Peter Farrelly y escrita por Peter Gamble, la producción encuentra emoción en el recorrido hasta el rodaje, sin limitarse a recrear escenas del clásico.

Uno de los momentos que mejor refleja ese espíritu es la reconstrucción de la toma de Rocky subiendo las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, filmada con una precaria Steadicam. La película también repasa las dificultades de una producción realizada con un presupuesto reducido y la exigencia de no exceder el calendario previsto.

Cómo Sylvester Stallone escribió Rocky

Antes de convertirse en protagonista, Stallone era un actor con papeles secundarios en películas de bajo presupuesto. Había vivido en la calle y, después de mudarse de Nueva York a Los Ángeles, trabajaba estacionando autos mientras soñaba con actuar y escribir guiones. En la película, su pareja Sasha, interpretada por AnnaSophia Robb, mecanografía el texto que él había escrito a mano.

La inspiración aparece después de que Stallone ve en un bar una pelea por el título mundial de Muhammad Ali. La reacción de los clientes ante el retador lo impulsa a escribir el guion de Rocky en apenas dos o tres días. Luego, la historia llega a manos de los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff.

Anthony Ippolito interpreta a Stallone en Yo soy Rocky

Stallone no participó en la película ni fue consultado sobre quién lo interpretaría. Según se cuenta, se enteró del proyecto al verlo en las noticias. Anthony Ippolito, conocido por encarnar a Al Pacino en la miniserie The Offer, recrea su voz, sus gestos y sus poses, y construye un retrato cercano y humano del actor.

La historia también recuerda algunos desafíos del rodaje: Stallone no sabía boxear y Talia Shire no podía patinar sobre hielo, una circunstancia que llevó a modificar una escena importante. Pese a las limitaciones, Rocky se convirtió en la película más taquillera de 1976 y obtuvo el Oscar.

Peter Farrelly dirige el drama sobre Rocky

Farrelly conduce el relato con fluidez y sostiene el interés durante sus 128 minutos. El director, ganador del Oscar a mejor película por Green Book y reconocido antes por comedias como Tonto y Retonto y Loco por Mary, presenta varios “secretos revelados” sobre el origen del filme y reserva una sorpresa para los títulos finales.

Yo soy Rocky es un drama y docudrama estadounidense de 2026, con actuaciones de Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne, Jay Duplass y Matt Dillon. Se exhibe en Cinemark Palermo, Puerto Madero, Unicenter y Dot; Cinépolis Recoleta, Avellaneda y Pilar; y Showcase Belgrano, Norcenter y Rosario.