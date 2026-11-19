El periodista advirtió que casi cuatro de cada diez jóvenes endeudados de entre 15 y 29 años están en mora. También planteó que las dificultades económicas de quienes votaron a Javier Milei podrían influir en el futuro electoral.

Jonatan Viale puso el foco en la situación económica de los jóvenes que trabajan como repartidores, conductores de aplicaciones o programadores y que, según su análisis, tienen cada vez más dificultades para sostener sus gastos cotidianos. El periodista dirigió una pregunta al presidente Javier Milei sobre quienes lo acompañaron en las urnas y hoy enfrentan problemas para llegar a fin de mes.

“Yo le preguntaría a Milei: ¿qué pasa con ese joven que alguna vez lo votó? Ese de 18, 20, 21, 22, 30 años, repartidor de Rappi, chofer de Uber, programador, inquilino informal; ese que está enojado con el sistema meritocrático, que no le gusta el sindicalismo”, planteó.

Morosidad entre los jóvenes de 15 a 29 años

Viale hizo especial hincapié en los jóvenes del Conurbano bonaerense y sostuvo que muchos habían respaldado al actual mandatario. Para describir las dificultades del grupo, mencionó que “Cuatro de cada diez jóvenes de 15 a 29 años no es que están en deuda, están en mora. Es diferente estar en mora que en deuda: está en mora, o sea, no puede pagar la deuda, no está pudiendo pagarla”.

El dato coincide con relevamientos difundidos en los últimos meses: la morosidad alcanza aproximadamente al 38% de los jóvenes endeudados de entre 15 y 29 años. Es decir, casi cuatro de cada diez personas de ese grupo que tienen obligaciones financieras registran atrasos en sus pagos.

El impacto del costo de vida y el futuro electoral de Milei

Al analizar la vida cotidiana de esos jóvenes, el periodista enumeró problemas vinculados con los ingresos, la vivienda y las jornadas laborales. “No le alcanza el ingreso, el alquiler es la mitad de su sueldo, las expensas están caras, le subió la tarifa mucho, trabaja 12 horas, 13 horas, 14 horas por día”, afirmó.

Luego, planteó interrogantes dirigidos al Gobierno sobre el bienestar de ese sector y su evaluación de la situación: “La pregunta es: ¿está conforme? Yo no lo sé. ¿Vive mejor? ¿Vive peor? ¿Quiere seguir con esto? ¿Lo están cuidando? ¿Le están hablando?”.

Para Viale, las respuestas podrían ser determinantes en el próximo escenario electoral. A su entender, el oficialismo debería prestar atención a quienes votaron a Milei y hoy atraviesan dificultades económicas, en particular a los jóvenes del Conurbano. “Para mí la elección se define ahí. Están todos con las ‘Mabeles’, para mí se define con los jóvenes del Conurbano”, concluyó.