Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

La cantante rosarina estrenará Rayo de sol y Eterna soledad, adelantos de Jazmines para ti. El disco tendrá 15 temas divididos en tres actos y estará atravesado por el amor propio.

A dos años de la salida de Naiki, su último álbum de estudio, Nicki Nicole iniciará una nueva etapa musical. Este jueves 19 de noviembre, a las 21, estrenará en simultáneo Rayo de sol y Eterna soledad, las primeras canciones de su próximo disco, Jazmines para ti.

La artista rosarina, de 26 años, compartió detalles del proyecto en transmisiones en vivo por sus redes sociales. Según contó, trabajó durante los últimos dos años en un álbum que tendrá como eje el amor propio y que refleja un proceso de crecimiento personal.

Jazmines para ti: un disco sobre el amor propio

“Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía”, expresó durante una transmisión en su canal de YouTube, donde también explicó el sentido del título.

Para Nicki Nicole, los jazmines simbolizan la sensibilidad y la fragilidad, pero también la fortaleza. La elección de esa flor representa una transformación personal que decidió llevar a sus canciones.

Un álbum dividido en tres actos

A diferencia de sus trabajos anteriores, Jazmines para ti tendrá una estructura narrativa: sus 15 canciones estarán organizadas en tres actos, llamados Las trampas, El despertar y Las enseñanzas.

El primer tramo abordará conductas que pueden hacer que una persona pierda su identidad. El segundo estará compuesto por una sola canción y funcionará como un punto de inflexión. En el acto final, la cantante recorrerá los aprendizajes que obtuvo en el camino hacia el amor propio.

Qué cuentan Rayo de sol y Eterna soledad

Los dos adelantos que se conocerán este jueves pertenecen a Las trampas. Eterna soledad aborda los riesgos del aislamiento y la obsesión con uno mismo, mientras que Rayo de sol trata sobre reprimir las emociones y las consecuencias de callar aquello que causa dolor.

La decisión de publicar ambos temas el mismo día responde a que, para la artista, se complementan y ayudan a entender el conflicto que da inicio a la historia del disco.

Una nueva etapa para Nicki Nicole

En esta ocasión, la cantante también decidió sumar a sus seguidores al proceso creativo. Reconoció que, dos años atrás, le habría resultado impensado hacerlo debido a las inseguridades que sentía respecto de su trabajo.

Desde su llegada a la escena musical argentina en 2019, Nicki Nicole exploró distintos géneros y se reinventó con cada álbum. Ahora, tras consolidarse en el mercado internacional, apuesta por una propuesta introspectiva, en la que la construcción de una identidad personal tiene un lugar central junto con la experimentación musical.

Con este proyecto, la intérprete de Wapo traketero y Colocao busca mostrar una faceta más personal y convertir sus experiencias en un relato que vaya más allá de la música.