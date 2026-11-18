El álbum registra un concierto que el pianista ofreció en 2016 en la Sala Santa Cecilia y es el quinto y último de su gira europea final. Alejado de los escenarios tras sufrir dos accidentes cerebrovasculares, Jarrett vuelve a la escucha con diez improvisaciones y dos standards.

A los 81 años y lejos de los escenarios, Keith Jarrett publica Roma, un registro en vivo que puede leerse como una despedida. El álbum reúne una presentación de 2016 y es el quinto y último lanzamiento de su gira europea final. Dos accidentes cerebrovasculares terminaron con la posibilidad de que volviera a ofrecer conciertos, pero su música continúa disponible en las grabaciones.

El recorrido de Jarrett, nacido en Pensilvania en 1945, comenzó temprano: tocaba el piano desde los tres años y dio su primer concierto a los siete. Estudió con Nadia Boulanger, pasó por los Jazz Messengers de Art Blakey y luego se sumó a la banda eléctrica de Miles Davis.

La trayectoria musical de Keith Jarrett

En medio de esa etapa grabó Facing You, en 1972, su primer álbum de piano solo para ECM, sello con el que construyó una extensa relación artística. A lo largo de su carrera alternó entre el piano solista y el trabajo en grupo, con sus cuartetos estadounidense y europeo, sus interpretaciones de Bach, Mozart y Handel y el trío que formó con Gary Peacock y Jack DeJohnette.

Con ese trío renovó los standards del cancionero estadounidense. Entre la exploración individual y el intercambio colectivo, Jarrett desarrolló una obra amplia, reconocible por un sonido propio que se distingue tanto en los pasajes de mayor intensidad como en los más silenciosos.

Roma y el concierto grabado en 2016

Roma fue registrado el 12 de julio de 2016 en la Sala Santa Cecilia. El álbum contiene diez improvisaciones y dos standards interpretados como bises. En su primera parte, la música avanza por un terreno abstracto y por momentos áspero, con frases que se quiebran, disonancias y una búsqueda que parece evitar una resolución inmediata.

La exploración también dialoga con el título del primer disco de Jarrett: Life Between the Exit Signs, que puede traducirse como La vida entre las señales de salida. Más adelante, la mano izquierda recupera el pulso y aparecen el swing y el góspel. La novena improvisación se aproxima al blues, mientras el pianista recorre, en una sola actuación, distintos momentos de su historia musical.

De The Köln Concert a los standards

Una de las grabaciones más emblemáticas de Jarrett es The Köln Concert. El 24 de enero de 1975, el pianista llegó cansado y dolorido a la Ópera de Colonia después de viajar durante horas en un Renault 4 conducido por su representante. El instrumento disponible era pequeño, estaba mal afinado y tenía problemas en los registros agudos.

A pesar de esas condiciones, improvisó durante 66 minutos. El concierto se convirtió en un fenómeno discográfico: vendió más de cuatro millones de copias y transformó las limitaciones del piano en parte de una interpretación celebrada por su intensidad y creatividad.

Los bises de Roma y el posible adiós de Keith Jarrett

Para cerrar el concierto romano, Jarrett eligió Somewhere Over the Rainbow y It's a Lonesome Old Town. En esos bises aparece el pianista capaz de volver memorables y cercanas las canciones que forman parte de la tradición de los standards estadounidenses.

Desde el swing hasta la vanguardia, y desde el repertorio popular hasta el silencio, Jarrett encontró posibilidades expresivas incluso en un piano defectuoso. Roma condensa ese trayecto: una escucha atravesada por la belleza y la tristeza, y por la posibilidad de que este registro marque el cierre de su etapa en los escenarios.