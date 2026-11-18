Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

La modelo e influencer anunció que terminó su relación con Juan Manuel Ramírez, a quien había conocido en un casting de Blender. Además, dejó abierta la posibilidad de buscar pareja nuevamente.

Martita Fort confirmó su separación de Juan Manuel Ramírez, el joven uruguayo con quien había comenzado una relación meses atrás. La modelo e influencer comunicó la ruptura en sus historias de Instagram y sorprendió al plantear que está dispuesta a buscar pareja otra vez.

“Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, escribió. En el mismo mensaje, agregó una frase que fue interpretada como una posible indirecta para su expareja: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”. No detalló los motivos de la separación.

Martita Fort volvió a mencionar el casting de Blender

Al referirse a cómo conoció a Ramírez, Fort etiquetó a la cuenta de Blender, el programa de streaming donde había organizado un casting para conocer candidatos. “Así que... @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”, preguntó en sus redes sociales.

Quién es Juan Manuel Ramírez, la expareja de Martita Fort

Juan Manuel Ramírez tiene 28 años y es empresario uruguayo. Se dedica al rubro automotor, principalmente a la compra y venta de vehículos de alta gama. Su relación con Fort se conoció públicamente en agosto de 2026.

La pareja se había conocido a través del casting que la influencer realizó en Blender at Night. Ramírez decidió contactarla y viajó para encontrarse con ella cuando Fort estaba por viajar a Miami. Después compartieron un recorrido por Estados Unidos que incluyó Miami, los parques de Disney y Las Vegas.

En septiembre de 2026, Marta publicó las primeras fotos junto a Ramírez en sus redes sociales y confirmó públicamente la relación. Meses después, anunció el final del vínculo y dejó abierta la posibilidad de volver a participar en un casting para conocer a alguien.