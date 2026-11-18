Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

La Audiencia Nacional admitió una querella de dos exempleadas que denuncian agresiones sexuales y maltrato en propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana. Iglesias rechazó las acusaciones y fue citado a declarar el 3 de febrero.

La Audiencia Nacional de España abrió una investigación contra Julio Iglesias tras admitir una querella presentada por dos exempleadas, que lo acusan de agresión sexual, lesiones y trato degradante. El cantante, de 83 años, fue citado a declarar el 3 de febrero.

El juez Antonio Piña consideró que el relato de las denunciantes y los elementos de prueba aportados permiten iniciar el procedimiento. La decisión, aclaró, no supone una evaluación sobre la credibilidad de las acusaciones.

Las denuncias contra Julio Iglesias y el inicio de la investigación

Según la querella, los hechos habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana, fuera del territorio español. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había considerado inicialmente que los tribunales españoles no eran competentes para investigar el caso, por lo que las exempleadas presentaron la querella directamente ante el juzgado.

Las denunciantes sostienen que sufrieron agresiones sexuales y malos tratos mientras trabajaban para el cantante. De acuerdo con sus testimonios, recogidos por Women's Link y Amnistía Internacional, Iglesias también habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas de hasta 16 horas diarias, sin días de descanso ni contrato.

La respuesta del cantante y el pedido de las exempleadas

Iglesias, reconocido por su trayectoria en la música romántica y por haber vendido más de 300 millones de discos, rechazó públicamente las acusaciones, a las que calificó de «absolutamente falsas». También negó «haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer».

En una carta abierta publicada en septiembre, las dos exempleadas habían pedido a la Justicia española que les «reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia».