La película del director ruso, premiada en Cannes y elegida por Francia para representar al país en los próximos Oscar, llega este jueves a los cines argentinos. Zvyagintsev contó que buscó actores en distintos países y explicó por qué eligió el título Minotauro.

El cineasta ruso Andrey Zvyagintsev estrena este jueves en los cines argentinos Minotauro, una película ambientada en la Rusia actual y realizada sin capitales de ese país. La producción, financiada con fondos franceses, obtuvo el Grand Prix en mayo en el Festival de Cannes y fue elegida por la Academia de cine francesa para representar a Francia en la próxima entrega de los premios Oscar.

La carrera de Zvyagintsev incluye reconocimientos en los principales festivales internacionales. Su ópera prima, El regreso (2003), ganó el León de Oro a la mejor película en Venecia. Sus trabajos posteriores compitieron en Cannes y también recibieron premios. Leviathan (2014) y Sin amor (2017), además, fueron candidatas al Oscar a mejor película internacional en representación de Rusia.

Minotauro, una adaptación ambientada en la Rusia actual

La nueva película parte de una adaptación libre de La mujer infiel (1969), de Claude Chabrol. La trama presenta a un marido que sospecha que su esposa tiene un amante. Zvyagintsev explicó que lo atrajo la estructura del guion y la forma en que la historia organiza la mirada del protagonista sobre su pareja.

En La mujer infiel observamos cómo el marido observa a su esposa. La observación de la observación es la naturaleza del cine.

El director buscó trasladar ese entramado a un contexto político, social, familiar e íntimo ligado a la Rusia contemporánea. También señaló que la película no pudo contar con intérpretes rusos en todos los casos: algunos actores que viven en ese país rechazaron participar. El protagonista, Gleb, es interpretado por Dmitriy Mazurov.

El casting internacional y el origen del título

Para completar el elenco, el equipo hizo audiciones en distintos lugares, entre ellos Canadá, Inglaterra, Francia e Israel. Zvyagintsev contó que también realizaron pruebas con actores en la Argentina y que uno de ellos se había instalado allí después del comienzo de la guerra. La selección final incluyó encuentros presenciales en Riga, la capital de Letonia.

El título surgió después de que no consiguieran adquirir los derechos del libreto, ni en 2018 ni en 2019. El cineasta recordó que, en tono de broma, pensaron en llamar Chernóbil a la película, pero luego apareció la palabra Minotauro. Según explicó, la idea se relaciona con los sacrificios humanos que atraviesan la historia y con el monstruo de la mitología griega.

Zvyagintsev también vinculó el nombre con la imagen del matrimonio como un laberinto. Al recordar La fisiología del matrimonio, una obra temprana de Honoré de Balzac, describió la vida familiar como un espacio de silencios, secretos y misterios en el que el marido observa a su esposa. El director vive en Francia y expresó su deseo de conocer la Argentina: "Sos de la Argentina, ¿verdad? Ese es mi sueño, estar en la Argentina".