Cuenta la leyenda, repetida por biógrafos y manuales de historia literaria, que en 1841 una multitud se juntó en el puerto de Nueva York para esperar el barco que traía el último fascículo de La tienda de antigüedades, de Charles Dickens. Cuando la nave estuvo al alcance de la vo

Cuenta la leyenda, repetida por biógrafos y manuales de historia literaria, que en 1841 una multitud se juntó en el puerto de Nueva York para esperar el barco que traía el último fascículo de La tienda de antigüedades, de Charles Dickens. Cuando la nave estuvo al alcance de la voz, alguien le gritó a la tripulación la pregunta que desvelaba a media ciudad: si la pequeña Nell había muerto. Dickens publicaba por entregas semanales, y esa dosificación, que hoy muchos calificarían de tortura, había fabricado una de las primeras comunidades de lectores impacientes de la historia.

Ciento ochenta y cinco años después, la escena reaparece en una versión menos portuaria. El viernes 18 de septiembre, TNT estrenó Cautiva, la serie dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, con Carolina Kopelioff y Lorena Vega, donde una joven entrerriana ingresa a un convento de clausura y queda bajo la autoridad de una madre superiora que impone un régimen de sometimiento. Se emitió un capítulo por semana en el canal y en HBO Max, mientras que los seis episodios completos estuvieron disponibles en Flow desde el día siguiente. La misma ficción, entonces, a dos velocidades.

No es una rareza local. Paramount+ lanzó el 9 de octubre Avatar: Seven Havens con tres episodios y repartió el resto de la primera temporada hasta el día 30. Disney+ estrenó el miércoles 14 VisionQuest, la serie de Marvel que devuelve a Paul Bettany al papel de Visión, con entregas dobles durante tres semanas y capítulos sueltos para un desenlace que llegó el 11 de noviembre.

Prime Video eligió esa misma fecha para la tercera temporada de El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder, que arranca con cuatro episodios y completa los ocho en tres semanas. Y HBO Max sostuvo entre enero y abril, con puntualidad de noticiero, el capítulo "nuevo" de los jueves de The Pitt.

Lo que se ve en el tablero no es la vuelta pura a la grilla de la televisión de aire, sino el retiro del estreno completo como dogma y la aparición de formas intermedias, cuotas, tramos, volúmenes, que toman de la tele clásica la espera, y del streaming, la abundancia. Detrás hay una cuenta que las plataformas aprendieron a hacer a fuerza de bajas y desencanto de algunas audiencias. Y el modo maratón queda para cuando todo este subido.

En febrero de 2013, Netflix soltó de una vez los trece capítulos de House of Cards y cambió el contrato con el espectador: el que mandaba era el que miraba. Durante años la fórmula fue un imán de suscripciones. Con el mercado maduro, la urgencia se corrió de captar a retener, y ahí el atracón mostró su costo: se consume rápido, se comenta durante un fin de semana y se olvida antes de que vuelva a vencer el abono.

Según Antenna, la consultora que mide suscripciones en los Estados Unidos, los números del abandono ofrecen una explicación. Sus datos revelan que casi uno de cada cuatro abonados a servicios premium es un “cancelador serial”, alguien que dio de baja tres o más plataformas en dos años. Ese grupo explica el 41% de las altas y el 42% de las bajas del mercado, y, a la par, es un segmento que casi no se queda: tres meses después de suscribirse, seguía pagando el 61% de los clientes estables. Para esa audiencia nómada, el estreno completo es una invitación a entrar, ver todo en dos fines de semana y salir. El capítulo semanal obliga a quedarse, o por lo menos a volver.

Parrot Analytics, que mide la demanda de series, comprobó en un análisis de grandes estrenos que las que llegaron de golpe sostuvieron en promedio 52 días de interés alto, contra 68 de las que se estrenaron episodio a episodio. Su lectura más reciente agrega otro matiz: entre 2019 y 2024 las series semanales rindieron por encima de su peso, pero el año pasado un tercio de las cien más demandadas se había lanzado de una sola vez y concentró el 35% de la demanda, la primera vez desde 2018 que el modo maratón rinde más de lo que ofrece. La conclusión de la firma es que el esquema semanal protege muy bien contra la fuga inmediata, pero no genera por sí mismo más demanda de largo plazo que el atracón.

De ahí que cada formato cobre su peaje y que ninguna plataforma se case con uno solo. El ritmo maratón le da a la compañía lo que ningún otro modelo: el pico de consumo. Parrot Analytics señala que un lanzamiento total como el de El juego del calamar tiene las mejores chances de producir una ola de atención capaz de acaparar el foco cultural. Lo que pierde es la estabilidad a largo plazo, porque la conversación queda comprimida en una ventana corta y el suscriptor que terminó la serie ya no tiene motivo para quedarse.

El semanal sostiene la demanda durante unos dos meses, como ocurre con House of the Dragon, y le deja a una serie de crecimiento lento el tiempo que necesita. The Pitt es un buen ejemplo de eso: su primera temporada promedió 10 millones de visualizaciones por episodio, según Variety, y creció durante trece semanas consecutivas antes del final. Casey Bloys, jefe de HBO y HBO Max, explicó que "buscaba una serie capaz de rendir quince episodios por año porque eso equivale a quince semanas de atención". El costo es el reverso: se renuncia al estruendo del estreno, y una ficción que arranca tibia corre el riesgo de ser cancelada o ignorada antes de encontrar su pulso.

El tramo, esa solución intermedia que Netflix ensayó con Stranger Things, intenta cobrar lo mejor de los dos mundos. La quinta y última temporada se repartió en tres entregas, el 26 de noviembre, Navidad y 31 de diciembre, y el primer volumen reunió 59,6 millones de visualizaciones en cinco días, el mejor debut semanal de una serie en inglés en la historia de la plataforma, según los datos que publicó la propia Netflix.

Del lado del sillón, la ciencia ofrece un argumento inesperado a favor de la espera. Investigadores de la Universidad de Melbourne, en un trabajo publicado en la revista First Monday, dividieron a estudiantes en tres grupos para ver la miniserie británica de la BBC The Game: un grupo la vio completa en una sola sesión, otro a razón de un episodio por día y, otro, uno por semana. Al día siguiente, los maratonistas eran quienes mejor recordaban lo visto. A los 140 días, su memoria era la que más había caído, y fueron además los que declararon haber disfrutado menos la serie. Los espectadores semanales recordaban menos al principio, retuvieron más con el tiempo y disfrutaron más. Jared Horvath, uno de los autores, comparó el atracón con estudiar de un tirón la noche anterior a un examen.

Esa evidencia convive con otro tipo de dato, el del deseo. Una encuesta de Morning Consult para The Hollywood Reporter encontró que el 49% de los adultos prefiere que los servicios lancen todos los episodios al mismo tiempo, proporción que sube al 63% entre los suscriptores de streaming y al 60% entre los menores de 45. Apenas uno de cada cinco decía preferir ver unos pocos capítulos y seguir después con uno por semana. Quien reclama la temporada completa pide autonomía sobre su tiempo, el bien más escaso de la era de las pantallas. A cambio de ceder ese control, el espectador de un estreno semanal obtiene algo que el modo maratón no ofrece: un ritmo compartido. Se puede comentar el capítulo con otros, discutir teorías durante siete días, hasta el siguiente episodio nuevo. Lo que se pierde es la libertad de decidir cuándo y cómo, y la tranquilidad de no cruzarse con un final revelado en una red social antes de llegar a verlo.

Si hubiera que ordenar la cuenta, el ritmo maratón queda como el formato del ruido, el semanal como el de la permanencia y el tramo como el intento de tener las dos cosas con la misma tarjeta de crédito. Ninguna plataforma lo dice en voz alta, pero los calendarios sugieren que ya no buscan una sola respuesta. Cada serie recibe su régimen según lo que necesita: estruendo para la franquicia que debe volver a llamar la atención, goteo para el drama que depende del boca a boca, y a veces las dos cosas a la vez, como lo hizo Cautiva con TNT y Flow.

En el puerto de Nueva York nadie pedía la novela completa de Dickens. Pedían saber, y esperaban juntos. Quizás eso fue lo que las plataformas descubrieron que habían dejado de vender tras diez años de entregarlo todo: capítulos sobran, y lo que escasea es la compañía de los demás mientras se espera.

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