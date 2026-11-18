El Tribunal de Milán disolvió el matrimonio y rechazó los pedidos económicos de Wanda Nara. La sentencia no fijó cuota alimentaria ni tenencia para las hijas, porque consideró que esos asuntos exceden su jurisdicción.

La Justicia italiana resolvió el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi y definió varios puntos de la disputa entre ambos. El Tribunal de Milán disolvió el matrimonio, celebrado el 27 de mayo de 2014 en San Isidro, y rechazó los principales reclamos económicos presentados por la empresaria.

El Tribunal de Milán rechazó los pedidos económicos de Wanda Nara

Nara había solicitado una asignación de mantenimiento de 250 mil euros mensuales durante la separación y una compensación de 100 mil euros por mes después del divorcio. Los magistrados concluyeron que no estaban reunidos los requisitos para conceder ninguna de las dos prestaciones.

Para tomar esa decisión, los jueces analizaron los ingresos y el patrimonio de la conductora. Consideraron sus declaraciones de ingresos, inversiones, propiedades en Italia y Argentina y participaciones en sociedades comerciales, además de sus actividades en televisión, publicidad y redes sociales.

Qué evaluó la Justicia sobre los ingresos de Icardi

La sentencia también examinó la situación financiera y la trayectoria profesional de Icardi. Entre los antecedentes, incluyó el contrato que había firmado con el Galatasaray, con ingresos netos garantizados de seis millones de euros anuales entre julio de 2024 y junio de 2025.

El tribunal tuvo en cuenta, además, que ese vínculo contractual finalizó en junio de 2026 y que, al dictarse la resolución, no constaba un nuevo contrato con otro club. Con esos elementos, concluyó que no se había acreditado una diferencia económica actual de magnitud suficiente para justificar una compensación a favor de Nara.

La sentencia sobre Wanda Nara y L-Gante

Icardi había pedido que se atribuyera a Nara la responsabilidad por la ruptura. Sostuvo que ella había incumplido sus obligaciones matrimoniales al iniciar y hacer pública una relación con el cantante L-Gante, lo que, según argumentó, habría afectado su imagen y reputación.

El Tribunal de Milán rechazó ese planteo por falta de pruebas suficientes para demostrar que la relación entre Nara y el músico hubiera comenzado antes de la separación. La resolución tomó como referencia septiembre de 2024, cuando la empresaria anunció el final de su vínculo con Icardi, y octubre del mismo año, cuando hizo pública su relación con L-Gante. Los jueces tampoco encontraron elementos suficientes para confirmar las infidelidades que ambos se atribuyeron.

Cuota alimentaria y tenencia de las hijas

La resolución estableció que el Tribunal de Milán no tiene jurisdicción para resolver las obligaciones alimentarias correspondientes a las hijas menores de la pareja. Por ese motivo, el fallo no fijó una cuota ni estableció un régimen de tenencia.

Esas cuestiones deberán tramitarse ante las autoridades judiciales competentes. Así, la sentencia pone fin al matrimonio desde el punto de vista legal, pero deja sin resolver otros asuntos familiares y económicos que todavía involucran a Wanda Nara y Mauro Icardi.