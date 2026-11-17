Por Hermes 17 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

Los comentarios del periodista argentino sobre las condiciones de algunos sectores de Chiclayo generaron críticas en Perú. La conductora Carla García cuestionó sus palabras y destacó la historia y el patrimonio cultural de la ciudad.

La cobertura de la visita del papa León XIV a Perú derivó en una polémica por los comentarios de Nelson Castro sobre Chiclayo. Las palabras del periodista argentino al describir distintos sectores de la ciudad provocaron críticas y repercusiones en el ámbito local.

Durante una transmisión desde Chiclayo, Castro definió el lugar como un "lugar de subsistencia y ciudad precaria, realmente". También se refirió a las viviendas como humildes y "todas casas a medio terminar, mal hechas", y mencionó la presencia de "calles de tierra, mugre". Aclaró, además, que no se trataba de una zona periférica alejada, sino de un área junto a una institución educativa.

La respuesta de Carla García a los dichos sobre Chiclayo

La conductora y periodista peruana Carla García rechazó la descripción y cuestionó lo que consideró una mirada despectiva hacia la ciudad y sus habitantes.

"Un par de mamarrachos, de pobres diablos absolutamente ignorantes y eso lo lamento por mis hermanos argentinos, que está muy bien que estén molestos porque han mandado un par de bestias", afirmó García.

La periodista defendió la identidad de Chiclayo y sostuvo que la cobertura se había concentrado en las condiciones económicas y sociales de algunos sectores. En ese sentido, destacó distintos atractivos históricos y arqueológicos de la región.

El patrimonio histórico y cultural de Chiclayo

"Y además viene a burlarse y esto lo digo en defensa de mis hermanos chiclayanos. Chiclayo es una ciudad próspera, generosa y tiene posiblemente lugares humildes, pero también tiene la Pirámide de Túcume, las Tumbas Reales del Señor de Sipán", sostuvo García.

En su intervención, también aludió a la cultura de los moches y a la importancia del patrimonio arqueológico peruano. Su planteo fue que la descripción de la ciudad no había tenido en cuenta esa historia y riqueza cultural.

Las críticas a la cobertura de la visita papal en Perú

García extendió sus cuestionamientos al tratamiento periodístico de la visita del papa León XIV y mencionó a otra periodista argentina, Mercedes Ninci. También se refirió a las condiciones de vida en distintos barrios y afirmó que la humildad no depende del dinero.

"Pobre diablo, poca cosa y pido disculpas a mis hermanos argentinos, nosotros no nos vamos a burlar de la miseria de algunos de sus barrios porque se entiende que la humildad y la elegancia no tienen absolutamente nada que ver con el dinero".

Hacia el final de su intervención, la conductora volvió a nombrar a Castro y a Ninci y cuestionó su comportamiento durante la cobertura del acontecimiento religioso.