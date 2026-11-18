Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

La gala de eliminación terminó sin despedidas: el jurado consideró que ninguno de los nueve participantes tuvo un desempeño que justificara su salida. Rocío Robles, Campi y Edith Hermida quedaron entre los platos más flojos.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina 2026 terminó con un giro inesperado: no hubo séptimo eliminado. Aunque nueve participantes llegaron a la instancia con el delantal negro, el jurado resolvió que ninguno debía abandonar la competencia.

Los últimos en presentar sus platos fueron Rocío Robles, Campi y Edith Hermida, quienes quedaron entre los peores desempeños de la noche. Sin embargo, la decisión de Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana fue mantener a los nueve concursantes en carrera.

Quiénes llegaron a la gala de eliminación

Los participantes que tuvieron un rendimiento flojo durante la semana fueron Pablo Giralt, Rocío Robles, Pablo Migliore, Lizy Tagliani, Hernán Coronel, la China Ansa, Edith Hermida, Karina Mazzocco y Juli Poggio. Campi se había salvado inicialmente, pero terminó en la gala tras obtener el peor resultado en el desafío de beneficios.

Marta Fort, que había llevado el delantal gris, evitó la instancia de eliminación al conseguir el mejor plato en la noche de última chance. También vieron la gala desde el balcón y aseguraron su lugar en la octava semana Luck Ra, Nazareno Casero, Elizabeth Vernaci, Grego Rosello, Luciana Geuna, Sebastián Presta y Mike Amigorena.

El desafío de las galletitas en MasterChef Celebrity

Los nueve competidores debieron preparar, en 60 minutos, una caja con 12 galletitas de sablé de manga. Cada una debía incluir al menos dos decoraciones diferentes. Para completar la presentación podían usar distintos chocolates o frutos secos, y debían entregar las piezas con los pilotines y las latas impecables.

Tras evaluar las preparaciones, el jurado concluyó que ninguno de los nueve participantes había tenido un desempeño que justificara su eliminación. Así, la competencia siguió sin una nueva salida y el certamen quedó a la espera de su séptima despedida.