La conductora cuestionó las declaraciones de su excompañera sobre LAM y negó que hubiera cobrado más por compartir el rol con Mariana Brey. Además, sostuvo que Pazos fue despedida del ciclo.

Yanina Latorre salió al cruce de Nancy Pazos tras las críticas de la periodista a sus excompañeros de LAM, el ciclo de América TV. En su programa, cuestionó sus declaraciones y dio su versión sobre las internas que habrían atravesado su paso por el programa.

La polémica se inició cuando Pazos recordó su experiencia en La Mañana con Moria. Allí aseguró que recibía un salario más alto por tener que compartir el rol con Mariana Brey y también criticó a quienes habían sido sus compañeros en el ciclo de América TV.

Yanina Latorre cuestionó las declaraciones de Nancy Pazos

En respuesta, Latorre habló sobre la salida de Pazos de Telefe y sostuvo: “Por suerte blanqueó que la echaron de Telefe, porque al principio decía que no, que no quería volver, que no renovó”.

También rechazó que la periodista hubiera recibido una remuneración mayor por trabajar junto a Brey. “Que le pagaron más por Mariana Brey, no. A lo sumo ella pidió ir un día menos, porque ella los viernes no iba nunca, pero no es que le pagaron más”, afirmó.

La crítica a sus excompañeros y su salida de LAM

Latorre cuestionó además la forma en que, según su mirada, Pazos se refería a sus colegas. “Tiene como una necesidad imperiosa de ningunear a la compañera y de sobresalir. ¿Por qué cuando Rial le hace una nota a Cristina es nota y cuando Mariana Brey le hace una nota a Milei no es nota?”, expresó.

Por último, volvió a referirse a los motivos de la salida de Pazos de LAM y aseguró que presenció lo ocurrido. “Siempre está como denostando al compañero, como que ella está a otro nivel. Lo que pasa es que ella se cree que es un ser de luz y es distinta. Cuando viene a hablar de LAM, primero dice que pasó situaciones espantosas. Yo quiero que sepan, y esto es real, que yo estaba ahí, la echaron por infumable”.