Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El relator leyó en plena transmisión un saludo enviado desde el insólito Lago Matiro y la broma se viralizó. El momento ocurrió durante el partido entre Argentina y Uruguay en La Bombonera.

Pablo Giralt protagonizó un blooper durante la transmisión de Telefe del partido entre la Selección Argentina y Uruguay. Con el micrófono abierto, el relator leyó un mensaje que lo saludaba desde el supuesto Lago Matiro, un juego de palabras que enseguida despertó risas en las redes sociales.

El episodio se produjo mientras Giralt respondía a los mensajes que llegaban de los espectadores. El periodista acostumbraba a compartir saludos durante los partidos y, hasta ese momento, el intercambio se desarrollaba con normalidad.

El saludo desde Lago Matiro que sorprendió a Pablo Giralt

Entre los mensajes apareció uno enviado desde "Lago Matiro". Giralt lo leyó en voz alta sin advertir la broma, y el momento quedó registrado en la transmisión televisiva.

En cuestión de minutos, el blooper empezó a circular entre los usuarios, que compartieron el fragmento con humor. La ocurrencia se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche, en una jornada con pocas alegrías para el equipo argentino.

Argentina cayó ante Uruguay en La Bombonera

El encuentro se disputó el viernes 13 de noviembre en La Bombonera. Fue el primer partido de la Selección sin Lionel Messi, quien se había retirado del equipo nacional. Uruguay, dirigido por Diego Forlán, se impuso por 2 a 1.

La Celeste anotó por medio de Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araújo. El descuento argentino fue de Julián Álvarez. En las tribunas hubo alrededor de 20.000 espectadores.

Con el resultado adverso como telón de fondo, el saludo desde Lago Matiro terminó convertido en la anécdota más celebrada en las redes. La broma también dejó una incógnita para la próxima transmisión: si Giralt volverá a leer los mensajes con la misma confianza.