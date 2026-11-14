La cantante inauguró una serie de diez presentaciones con sus alter egos, invitados, un desfile inclusivo y una propuesta de casamiento. El escenario central permitió vivir el espectáculo desde todos los sectores del estadio.

María Becerra abrió su serie de diez shows en el Movistar Arena con una puesta en escena 360°, invitados y un recorrido por los personajes de su universo artístico. La primera función también incluyó un desfile inclusivo encabezado por Martina Fort y Eva De Dominici, y una propuesta de casamiento que sorprendió al público.

Las fanáticas llegaron con looks de fiesta, maquillajes y peinados preparados para la ocasión. Algunas incluso recrearon la imagen de los cinco personajes que acompañan a la cantante en el universo de Quimera. Al ingresar, cada asistente recibió una pulsera blanca que, minutos después, se encendió durante el espectáculo.

Media hora antes del horario anunciado, las 21, el estadio de Villa Crespo ya estaba casi lleno. El público rodeó el escenario central, dispuesto en formato 360°, una propuesta que ofreció visibilidad desde todos los sectores y una experiencia más cercana que los cuatro shows que Becerra agotó en River en 2024. A las 21.15, con el estadio a oscuras y las pulseras titilando, la artista descendió desde el techo.

Los alter egos de María Becerra y el inicio del show

La cantante apareció como Shanina, su primer alter ego, junto a quince bailarines. Abrió con Ramen para dos, la canción que comparte con Paulo Londra, quien no estuvo en la función. Después llegaron Cerquita de ti y Ojalá. El primer pogo se desató con Me enamoro, su colaboración con Tini, que tampoco participó del show. Los fuegos artificiales y la coreografía encendieron el estadio.

Durante el cambio de vestuario, una niña apareció en escena y repitió una secuencia proyectada en las pantallas. La introducción de Recuerdos sumó la voz de Ángela Torres, primera invitada de la noche, antes de dar paso a Maite, el segundo personaje de la artista.

Maite fue presentada como una mujer exigente y enfocada en alcanzar sus objetivos, aunque marcada por ausencias. Bajo esa identidad, Becerra cantó Desafiando el destino, dedicada a su madre; Entre nosotros, su colaboración con Tiago PZK; Corazón vacío; Perdidamente, que dedicó a quienes la acompañan desde sus comienzos; Agora y Que tú me quieras.

Cumbia, baile y una pasarela inclusiva en el Movistar Arena

El clima cambió con la llegada de Gladys, el tercer alter ego. Antes de su aparición, algunos jóvenes acomodaron sillas de plástico y recrearon una fiesta de patio, acompañada por cumbia de Gilda. La escena evocó una postal familiar que el público reconoció de inmediato y que transformó el estadio en una pista de baile.

Con Gladys, la cantante interpretó El amor de mi vida, Miénteme y Mentirosa. Para esta última canción se sumó Ariel Pucheta, vocalista de Ráfaga. Los primeros acordes del clásico bastaron para que el público lo coreara; entre quienes más disfrutaron el momento estuvieron madres y padres que habían acompañado a sus hijos.

La fiesta siguió durante la transición al cuarto personaje. Con el escenario teñido de rojo, apareció Jojo, la faceta más oscura, sensual y pasional de Becerra, vestida de negro y montada sobre un escarabajo gigante. Con canciones como Sexo es la moda y Hace calor, la artista convirtió el Arena en una pista de baile y perreo.

En medio del espectáculo, la música dio paso a la moda con un desfile encabezado por Martina Fort y Eva De Dominici. La pasarela incluyó modelos trans, personas en silla de ruedas, una modelo ciega y otra persona con síndrome de Down, en una propuesta inclusiva que sorprendió a los asistentes.

Nahuel Pennisi y una propuesta de casamiento en el show

Después del recorrido por sus personajes, Becerra apareció sin máscaras ni pelucas, vestida de blanco. Ya como ella misma, saludó al público y agradeció su presencia. El cambio también se reflejó en el repertorio, con Slow it Down, Pierdo la cabeza y Así, uno de sus lanzamientos más recientes.

La sorpresa de ese tramo fue la participación de Nahuel Pennisi, también vestido de blanco y acompañado por su guitarra. El músico definió la presentación como «una fiesta» y cantó junto a Becerra Tatu y Universo paralelo. Su interpretación generó uno de los momentos más emotivos de la noche.

La función también tuvo una escena romántica: desde una de las tribunas, un joven llamó la atención de la cantante y le propuso matrimonio a su novia, con quien lleva doce años de relación. El gesto se sumó a una noche que combinó música, baile, moda y sorpresas en el primero de los diez shows de Becerra en el Movistar Arena.