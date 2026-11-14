El saxofonista, exintegrante de la banda de Miles Davis, ofrecerá cuatro conciertos en Bebop Club junto a su grupo. Presentará Sounds from the Ancestors, un álbum inspirado en la música y los artistas que marcaron su formación.

El saxofonista estadounidense Kenny Garrett llegó a Buenos Aires junto a su banda para ofrecer cuatro conciertos en Bebop Club. En las presentaciones, que comienzan esta noche, interpretará temas de Sounds from the Ancestors, su último álbum, dedicado a las tradiciones y los músicos que moldearon su recorrido artístico.

“La gran música que se creó a lo largo del tiempo sigue estando presente. No desapareció. Uno tiene que hacer lo mejor posible con esa música, intentar inspirar a una nueva generación de músicos y confiar en que ellos, a su vez, inspiren a la siguiente”, afirmó Garrett, una de las figuras centrales del jazz contemporáneo.

La llegada del músico se complicó por las demoras y cancelaciones de vuelos que afectaron el tráfico aéreo en Estados Unidos. Sin perder la calma, resumió el contratiempo: “Así es la vida”. Y agregó: “Simplemente tenés que dejarte llevar por las circunstancias. No hay nada que puedas hacer al respecto”.

Kenny Garrett y una carrera junto a grandes figuras del jazz

Garrett contó que las notificaciones de su teléfono anunciaban una demora tras otra y que finalmente perdió la conexión que debía llevarlo a Buenos Aires. “A veces aparecen estos fallos, como si te mostraran por adelantado lo que va a suceder, aunque uno no termina de creer que realmente esté pasando. Pensás que es un error del sistema, un glitch”, relató.

Con una trayectoria de décadas, el saxofonista tocó con la orquesta de Duke Ellington, bajo la dirección de Mercer Ellington, integró los Jazz Messengers de Art Blakey y fue parte de la banda de Miles Davis. Lejos de tratar esa herencia como nostalgia, la toma como punto de partida para seguir creando.

Esta no será necesariamente su segunda visita a Buenos Aires: Garrett recordó que ya había estado en la ciudad cuando formaba parte de la orquesta de Ellington. También evocó una salida a un club donde escuchó al trompetista Fats Fernández y un bife que, según recordó, fue “increíble”.

Sounds from the Ancestors, un homenaje a sus raíces musicales

Al explicar el título del álbum, Garrett señaló que sus “ancestros” remiten a Detroit y a la música que escuchaba mientras crecía. Recordó que, después de celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia, guardaba los discos que más quería hasta Navidad. Ese día los volvía a escuchar y, según contó, aquella música lo acompañaba hasta el año siguiente.

“Lo que intenté hacer con este álbum fue recuperar ese espíritu, esa música que me inspiró y me hizo querer convertirme en músico. Esa música era la de mis ancestros”, explicó sobre el trabajo, que busca recuperar las influencias que despertaron su vocación.

El disco también incluye homenajes a Art Blakey y Roy Hargrove. Garrett dedicó “For Art's Sake” a Blakey y al baterista Tony Allen, a quien describió como profundamente influido por el músico de los Jazz Messengers. Según explicó, Allen encontró un camino propio a través de la batería y de allí surgió el afrobeat.

El legado de Miles Davis y la frescura de la improvisación

Garrett también contó que compartió escenarios con Hargrove y que una melodía tarareada sobre unos acordes terminó convirtiéndose en una canción. Para el saxofonista, reconocer a quienes lo inspiraron es una parte constante de su obra: “Me parece importante que las nuevas generaciones recuerden eso: hay que honrar a los grandes maestros, a quienes nos precedieron”.

Sobre lo que aprendió de Miles Davis, destacó la importancia de mantener una actitud abierta y conservar la frescura de quien encara algo por primera vez. Recordó que Davis le decía: “Kenny, tocá como un principiante”. Con el tiempo, comprendió que se trataba de tocar sin condicionamientos y dejarse llevar por la música.

Consultado por la inteligencia artificial y su vínculo con la creación musical, Garrett respondió que todavía no había escuchado esas canciones, aunque sí había oído a otras personas hablar de esa música.