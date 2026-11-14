Carlos Rottemberg presentó la programación de verano, que combina comedias, musicales y clásicos con figuras como Adrián Suar y Mauricio Dayub. La propuesta incluye plateas a 48.000 pesos y espectáculos para distintos públicos.

Mar del Plata ya presentó su cartelera teatral para el verano de 2027, una programación con comedias, musicales, adaptaciones de clásicos, unipersonales y propuestas familiares. La presentación estuvo encabezada por Carlos Rottemberg y su familia, que renuevan su compromiso con la ciudad después de 49 años consecutivos de actividad teatral.

La temporada reunirá figuras consagradas y nuevas apuestas, con espectáculos que ya tuvieron recorrido en Buenos Aires y otras ciudades. Entre los nombres destacados aparecen Adrián Suar y Mauricio Dayub, además de elencos con artistas de distintas generaciones.

La apuesta de Rottemberg para el verano en Mar del Plata

Rottemberg definió la próxima temporada con una palabra: "Contracorriente". La expresión alude, en parte, a las previsiones sobre el fenómeno climático de El Niño y a la incertidumbre que puede generar en una ciudad cuya principal atracción es la playa. Frente a ese escenario, el empresario teatral sostuvo que es necesario redoblar la apuesta.

"Con más obligación, los que trabajan en lugares cerrados tienen que tener más servicios para brindar, no menos".

El productor señaló que la diversidad de propuestas de Mar del Plata puede sostener el atractivo de la ciudad incluso cuando el clima no acompaña. "Imagínense por un momento lo que significa el mal clima en una ciudad que no tiene para ofrecer lo que tiene Mar del Plata", reflexionó.

La accesibilidad económica será otro eje de la temporada. Rottemberg confirmó que seguirá la iniciativa "Precios amigables para Mar del Plata", con plateas a 48.000 pesos todos los días y con todos los medios de pago. El objetivo es facilitar el acceso a "espectáculos de gran envergadura" por un valor inferior al de otras plazas turísticas e incluso al de Buenos Aires.

Comedias y espectáculos para disfrutar en familia

La cartelera incluye una comedia familiar que, tras convertirse en un éxito en Buenos Aires, llegará a Mar del Plata. La obra sigue a un grupo de actores que intenta sacar adelante una representación teatral mientras una sucesión de contratiempos amenaza con arruinar la función. Tendrá presentaciones desde el viernes 1 de enero hasta el domingo 3, a las 21.30.

El elenco está integrado por Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villarreal, Dan Breitman, Sofía González Gil, Gonzalo Suárez, Maida Andrenacci y Federico Ottone. La dirección está a cargo de Manuel González Gil.

También llegará La llamada, creación de los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, con adaptación a la argentinidad de Pablo Del Campo y Stanis Otero. La obra cruza humor, música, deseo y libertad, y tendrá funciones el sábado 2 y el domingo 3 de enero, a las 21.

La llamada y Viuda e hijas, entre las propuestas de enero

La versión local de La llamada reúne a Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Leticia Siciliani y Juli Castro, junto a César "Banana" Pueyrredón, quien interpretará a Dios. La puesta contará con una banda en vivo encabezada por la marplatense Cami Suero.

Durante la presentación, Pueyrredón elogió la adaptación y el trabajo de las cuatro protagonistas. También destacó que Rottemberg apostara por el proyecto y agradeció la oportunidad de sumarse a la temporada. La obra original nació en España y se convirtió en un fenómeno teatral con una historia sobre identidad, fe y primer amor.

Otra comedia de la programación será Viuda e hijas, de Alfonso Paso Jr., con Nora Cárpena, María Valenzuela, Leticia Brédice, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea. La trama pone en escena secretos familiares, verdades ocultas y situaciones que salen a la luz cuando sus protagonistas ya no pueden disimularlas. Las funciones serán el lunes 4 y el martes 5 de enero, a las 20.30.

Mauricio Dayub vuelve a Mar del Plata con dos despedidas

Uno de los momentos especiales de la cartelera será el regreso de Mauricio Dayub, quien eligió Mar del Plata para despedirse definitivamente de dos espectáculos que marcaron su carrera. El equilibrista se presentará desde el viernes 8 de enero, a las 20.30.

Luego será el turno de El amateur, que Dayub protagoniza junto a Gustavo Luppi. La obra tendrá funciones todos los sábados desde el 9 de enero, a las 20.30.

El recorrido de El equilibrista comenzó hace siete temporadas en el Teatro Bristol de Mar del Plata. Desde entonces, la obra pasó por 100 ciudades y llegó a públicos de distintos países. Dayub explicó que decidió volver, entre otros motivos, porque todavía hay espectadores que le dicen que nunca pudieron verla en la ciudad.

"Es una linda manera de apostar a algo que no solo beneficia a los que lo hacemos y a los espectadores que lo comparten, sino también a la actividad y a la cultura de nuestro país".

El actor, que escribe, produce y protagoniza sus espectáculos, también explicó qué busca generar con sus historias: "No solo quiero que se diviertan, sino que, mezclada a la risa, venga la emoción, la lágrima, el reconocimiento". Aunque tiene proyectos importantes para el próximo año, afirmó que seguirá subiendo al escenario mientras haya público dispuesto a acompañarlo.

Una cartelera diversa para distintos públicos

Rottemberg defendió la convivencia de estilos y públicos en la programación. "Para mí la cultura es un todo. Puede haber una cultura teatral más cerrada, con más contenido, y otra más popular, pero de lo que se trata es de la convocatoria de los artistas en las salas teatrales", sostuvo. Su deseo, resumió, es que el teatro siga gozando de buena salud.

En Viuda e hijas, la dirección estará a cargo de Héctor Díaz. La temporada marcará además el debut de Leticia Brédice en los escenarios marplatenses durante el verano. La actriz contó que al principio tuvo dudas cuando Rottemberg le ofreció sumarse, porque "tenía pánico de caerse del escenario".

La experiencia terminó por conquistarla: cuando se subió al escenario y pudo decir lo que quería, encontró en el teatro un espacio "sanador". Desde entonces, asegura que hacer teatro.