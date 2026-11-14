Biografía de Jorge Luis Borges agotó en pocas horas las entradas para las funciones de noviembre en el MALBA. El director habló sobre la duración de la película, su recorrido internacional y el vínculo que mantiene con la obra del escritor.

El cineasta Mariano Llinás vuelve a apostar por una película de larga duración. Su nuevo documental, Biografía de Jorge Luis Borges, dura cinco horas y media y agotó en pocas horas las entradas para las funciones de los domingos de noviembre en el MALBA.

La extensión no es una novedad en la filmografía del director: La flor dura 13 horas y 28 minutos, mientras que Historias extraordinarias se extiende durante cuatro horas y cinco minutos. La nueva obra está dividida en tres partes y ya tuvo exhibiciones en distintos festivales y ciudades del exterior.

El MALBA y el desafío de exhibir una película larga

Llinás explicó que eligió el MALBA para el estreno por comodidad y costumbre. Allí se proyectaron casi todas las películas de El Pampero Cine, el colectivo y productora independiente que fundó en 2002 junto con Laura Citarella, Alejo Moguillansky y Agustín Mendilaharzu.

El director destacó que la sala programó sus trabajos pese a las dificultades que supone encontrar espacio para una película de cinco horas. “Que una película de cinco horas sobre Borges, que se da en un cine lateral, agote las funciones en cuatro horas, es una buena señal”, afirmó. También recordó que Balnearios fue la primera película argentina proyectada en el museo.

Sobre la posibilidad de que la duración desaliente al público, sostuvo que quienes ya vieron el documental no lo vivieron como una prueba de resistencia. “No es una tortura”, expresó. Para Llinás, la agenda puede ser un obstáculo, pero la recepción de las funciones realizadas hasta ahora muestra que existe interés por las películas extensas.

El recorrido internacional de Biografía de Jorge Luis Borges

Tras su estreno en Venecia, Llinás acompañó la película a Toronto, Nueva York y Londres. También se exhibió en Nantes, Bélgica y Viena, aunque el director no estuvo presente en las funciones de Valladolid y Lisboa. Según contó, la obra tuvo una buena respuesta en esos encuentros.

El cineasta señaló que el público de las películas largas se renueva y que algunos espectadores vuelven a sorprenderse con la experiencia. “Uno tiende a sentir que el cine tal vez no esté lo suficientemente bien defendido por sus defensores, mucha gente tiende a perder la fe, los mismos que deberían tenerla, sostenerla”, reflexionó.

Ante la preocupación de los exhibidores por la venta de pochoclos durante una función extensa, Llinás respondió con humor que los intervalos ofrecen más oportunidades para vender. Además, observó que muchas producciones actuales también tienen una duración considerable y consideró que los exhibidores “se autoperciben más golpeados de lo que realmente están”.

Mariano Llinás y sus primeras lecturas de Borges

El vínculo de Llinás con el escritor, según relató, estuvo presente desde su juventud. De chico le gustaban las historietas y las novelas de aventuras, y compraba muchos más libros de los que llegaba a leer. A los 14 años, su padre, el escritor surrealista Julio Llinás, le sugirió que empezara a acercarse a otros autores y le recomendó a William Faulkner.

El primer contacto con Borges ocurrió mientras intentaba leer El sonido y la furia, de 1929. Entre los libros que encontró en la casa de su abuelo, lo atrajo especialmente Historia universal de la infamia, publicado en 1935. “Entendí la gloria del lenguaje”, recordó sobre aquella lectura, que lo cautivó sin alejarlo de su gusto por las historias de aventuras.

El estudio de El Pampero Cine y el recuerdo de Hugo Santiago

La entrevista se realizó en la oficina de El Pampero Cine, en el Microcentro porteño. El estudio funciona en un edificio antiguo y cada integrante del colectivo tiene su propio espacio. El de Llinás, el más pequeño, está lleno de libros antiguos.

En la sala de reuniones hay una urna con las cenizas del cineasta Hugo Santiago, amigo de Borges y también amigo de Llinás. La urna aparece en la película. “No quiero ser solemne, pero está bueno ser el custodio de los restos de tu maestro”, dijo el director. Llinás es además medio hermano de la actriz Verónica Llinás.