A cuatro meses de la ceremonia, una primera proyección reúne producciones de grandes estudios e independientes. La lista incluye películas de Luca Guadagnino, Denis Villeneuve y Christopher Nolan, entre otros directores.

A cuatro meses de la entrega de los Oscar, ya empezó la carrera por el premio a mejor película. La lista de posibles candidatas reúne diez producciones, con una presencia equilibrada de títulos de los grandes estudios de Hollywood y del cine independiente.

La selección es una apuesta anticipada: en los próximos meses, los estrenos y la recepción de la industria podrían modificar el panorama. Entre las películas mencionadas hay dramas basados en hechos reales, proyectos de autor y grandes producciones de acción y ciencia ficción.

Las películas que podrían llegar a los Oscar 2027

Una de las apuestas es la nueva película de Luca Guadagnino, centrada en la crisis que atravesó OpenAI cuando su director ejecutivo, Sam Altman, fue despedido por la junta directiva. Andrew Garfield interpreta a Altman y comparte elenco con Yura Borisov, Monica Barbaro y Mark Rylance. El filme todavía no tiene fecha de estreno confirmada en la Argentina.

También aparece una producción independiente dirigida por Jesse Eisenberg, con Julianne Moore, Paul Giamatti y Halle Bailey. Moore interpreta a una mujer tímida elegida para participar en una obra musical, cuya relación con el director se vuelve compleja. La película tiene previsto su estreno para el 28 de enero de 2027.

La tercera entrega de la saga de Duna retoma la historia de Paul Atreides, interpretado por Timothee Chalamet, bajo la dirección de Denis Villeneuve. Las dos películas anteriores fueron nominadas a mejor película y la nueva llegará a los cines el 17 de diciembre. Villeneuve también podría entrar en la disputa por el Oscar a mejor dirección.

Historias reales y nombres fuertes de Hollywood

Otra candidata posible se inspira en la vida del actor Ian Charleson, quien en 1989, con sida en fase terminal, atravesó una odisea para poder interpretar a Hamlet en teatro. Dirigida por Simon Stone, tiene a Andrew Scott y Olivia Colman en el elenco. El filme participa en el Festival de Mar del Plata, donde podría obtener un reconocimiento, y su estreno argentino está previsto para el 14 de enero de 2027.

La lista suma además una comedia dramática de Olivia Wilde, quien también actúa junto a Seth Rogen, Penelope Cruz y Edward Norton. La trama sigue a un matrimonio en crisis que invita a cenar a una pareja vecina de sexualidad abierta; a partir de ese encuentro se desencadenan situaciones inesperadas. La película ya se estrenó en la Argentina. Cruz podría aspirar a un nuevo Oscar de reparto, categoría que ganó por Vicky Cristina Barcelona.

La apuesta de Netflix es una película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javi, quienes obtuvieron el premio a mejor dirección en Cannes. La historia parte de La bola negra, una obra teatral inconclusa de Federico Garcia Lorca, iniciada en 1936, sobre un joven adinerado al que rechazan en un casino por su homosexualidad. El relato se desarrolla en tres épocas y llegará a los cines el 4 de febrero de 2027.

Grandes producciones y películas con posibilidades

La adaptación de La Odisea dirigida por Christopher Nolan aparece como una de las principales candidatas a vencer. Basada en el clásico de Homero, podría reunir numerosas nominaciones, entre ellas para Nolan, Matt Damon, Anne Hathaway y John Leguizamo, además de varias categorías técnicas. La película ya se estrenó en la Argentina.

Entre los grandes tanques de Hollywood también figura la producción de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling, quien interpreta a un astronauta que no es astronauta y que, desde el espacio, es el único capaz de salvar la Tierra. La dirigen Phil Lord y Christopher Miller, que podrían competir por mejor dirección. El filme ya lleva un tiempo en cartelera argentina.

Otra de las películas destacadas es la de Martin McDonagh, director de Los espiritus de la isla y Tres anuncios por un crimen. John Malkovich y Sam Rockwell interpretan a dos agentes de la CIA que viajan a Santiago de Chile para derrocar a Salvador Allende. La producción se estrenó recientemente y Malkovich aparece entre los posibles candidatos a la estatuilla.

La selección se completa con un documental de Nathan Fielder y Lance Oppenheim sobre Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos. Antes de ir a prisión, Holmes invita a un equipo de filmación a registrar sus movimientos. Amanda Seyfried forma parte del proyecto, que dura dos horas y 54 minutos y tiene estreno previsto para el 26 de noviembre.

Otros títulos que podrían dar la sorpresa

Fuera de las diez principales apuestas, también podrían meterse en la conversación Obsesion, película de terror de Curry Barker ya estrenada en el país; Fjord, de Cristian Mungiu, ganadora de la Palma de Oro en Cannes en mayo y protagonizada por Renate Reinsve y Sebastian Stan; y Yo soy Rocky, de Peter Farrelly, director de Green Book, ganadora del Oscar. Esta última tiene previsto su estreno para el próximo jueves.