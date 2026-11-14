Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La gala de eliminación está prevista para el martes 17 de noviembre, después de la instancia de última chance del lunes. Esta semana, el viernes no habrá una nueva emisión del reality porque Telefe programará MasterChef Junior.

MasterChef Celebrity 2026 atraviesa una semana de desafíos y definiciones en Telefe. La próxima gala de eliminación está prevista para el martes 17 de noviembre, cuando uno de los participantes deberá abandonar las cocinas del certamen.

El reality se emite habitualmente de lunes a jueves, con pruebas en las que las celebridades ponen a prueba sus habilidades, creatividad y capacidad para resolver consignas bajo presión. Sin embargo, esta semana habrá un cambio en la programación.

Cuándo es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

La definición llegará el martes 17 de noviembre. En esa emisión, los concursantes que alcancen la instancia deberán enfrentar una prueba decisiva para intentar seguir en competencia.

La técnica, la precisión y el cumplimiento de las consignas pueden ser determinantes en la evaluación del jurado. La eliminación reducirá la cantidad de figuras que continúan en carrera por el reconocimiento del certamen.

La última chance, antes de la eliminación

El lunes 16 de noviembre se realizará la instancia de última chance. Los participantes comprometidos deberán afrontar un nuevo desafío para conservar su lugar en el programa.

El desempeño en esa prueba definirá quiénes quedan expuestos a la gala del día siguiente y deberán defender su permanencia en las cocinas.

Qué días se emite MasterChef Celebrity en Telefe

El programa mantiene su horario habitual de lunes a jueves. No obstante, el viernes 13 de noviembre no habrá una nueva edición de MasterChef Celebrity: Telefe emitirá MasterChef Junior, la propuesta protagonizada por jóvenes talentos de la cocina.

Después de esa pausa, las emisiones habituales continuarán el miércoles y el jueves. Así, la agenda de la semana contempla la última chance del lunes, la gala de eliminación del martes y dos nuevas emisiones del reality.

Cómo funciona la competencia de cocina

El formato combina desafíos individuales y grupales. En cada prueba, los participantes reciben consignas y disponen de un tiempo limitado para preparar sus platos.

El jurado evalúa el sabor, la presentación, la técnica y el cumplimiento de las indicaciones. Según su desempeño, los concursantes pueden obtener beneficios, avanzar con mayor tranquilidad o quedar comprometidos para las siguientes etapas eliminatorias.