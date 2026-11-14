Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El artista compartió videos del trabajo que se realiza en la comunidad donde vive, en las sierras de Córdoba. Las imágenes muestran la preparación de materiales naturales y la construcción de los muros.

Momo Weich compartió imágenes del proceso de construcción de una vivienda sustentable en la comunidad donde vive, en las sierras de Córdoba. Los videos muestran una etapa central de la obra: la preparación de materiales naturales y el levantamiento de las paredes.

En los registros, varias personas trabajan en el cerramiento de los muros con una técnica que combina madera, barro y fibras vegetales. La construcción se encuentra en pleno desarrollo y permite observar de cerca tareas que suelen quedar ocultas cuando la casa ya está terminada.

La técnica de bioconstrucción que mostró Momo Weich

Las imágenes, tomadas desde el interior de la vivienda, dejan ver listones de madera cruzados en diagonal, dispuestos en una estructura con espacios romboidales. Sobre ese entramado se coloca una mezcla húmeda para cubrir los huecos y formar los muros.

Mientras algunas personas preparan el material en el suelo y lo trasladan en recipientes, otras lo aplican manualmente. La mezcla se distribuye y presiona contra los soportes para que quede firme y cubra la superficie de manera progresiva.

El método que se observa se asemeja a la quincha, una técnica tradicional que utiliza una estructura de madera o caña como soporte y la combina con barro y fibras naturales. La paja y otros elementos vegetales ayudan a reforzar la preparación y a completar los espacios entre los listones.

El avance de los muros y las aberturas

En distintos sectores de la vivienda se distinguen etapas diferentes de la obra: algunas partes ya tienen una cobertura compacta, mientras que en otras todavía se ve el entramado de madera. Así puede seguirse el avance de los cerramientos desde la base de las paredes hacia las zonas superiores.

La estructura también contempla las aberturas para puertas y ventanas, cuyos marcos ya están instalados. Los muros se construyen teniendo en cuenta la distribución prevista para cada ambiente.

Trabajo colectivo en las viviendas sustentables

Las publicaciones también muestran la participación de varias personas en las tareas. Mientras algunos integrantes preparan los materiales, otros los colocan sobre las paredes, en una dinámica de trabajo compartido.

La bioconstrucción es una actividad a la que Momo Weich se dedica desde hace años en las sierras cordobesas. Esta modalidad propone aprovechar recursos naturales y técnicas tradicionales para levantar viviendas con materiales como tierra, madera, barro y fibras vegetales.

Los videos no muestran el resultado definitivo de la casa, pero sí permiten seguir una parte fundamental de su construcción. El registro pone el foco en el trabajo artesanal que suele quedar cubierto por las terminaciones y expone las distintas etapas del proceso.