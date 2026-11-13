La película de Marc Turtletaub, basada en el libro de Jay Parini, será la función de clausura del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El director propone descubrir al Borges persona durante un viaje por Escocia.

Borges and Me, la película del director Marc Turtletaub, cerrará el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Basada en el libro de Jay Parini, reconstruye el viaje que el escritor argentino hizo por los campos de Escocia junto al joven aspirante a escritor, quien más tarde convirtió la experiencia en una novela.

“Va a ser interesante ver cómo reacciona el público argentino ante un Borges diferente. No quise contar la historia de Borges, el genio, el escritor brillante y pensador extraordinario. Eso ya lo sabemos. Es mucho más interesante conocer a Borges como persona. Es alguien diferente de lo que se imagina la gente”, explicó Turtletaub en Mar del Plata.

El viaje de Borges por Escocia llega al cine

El realizador contó que había leído a Borges en su juventud y que quedó fascinado, aunque pasaron años antes de volver a pensar en él. El reencuentro ocurrió cuando encontró el libro de Parini en una librería: “Lo primero que dije fue ‘Borges. Hace mucho que no pienso en Borges’. Leí dos páginas y pensé: ‘Esta es una escena de una película’. Pasé dos páginas más y pensé: ‘Esta también es una escena de una película’”.

Después de saber que los derechos estaban disponibles, Turtletaub viajó a Escocia y recorrió en doce días el mismo trayecto que hacen los protagonistas. “Fue una experiencia increíble. Ver ese país extraordinario a través de los ojos del libro y después conocerlo en la vida real me convenció de que tenía que hacer la película”, recordó.

La ceguera de Borges y la mirada sobre el presente

Uno de los desafíos fue representar la ceguera del escritor frente a la belleza del paisaje escocés. “En la película, Borges le dice a Parini ‘serás mis ojos’. Pero, curiosamente, es él quien le enseña todo al joven sobre cómo ver y cómo estar presente. Borges puede ver y apreciar las cosas sin necesidad de ver físicamente. Es una metáfora interesante: un hombre ciego que puede estar verdaderamente en el momento y percibir todo lo que lo rodea”, reflexionó el director.

Turtletaub también elogió la interpretación de Luis Gnecco, actor chileno que ya había encarnado a Pablo Neruda en la película homónima de Pablo Larraín. “Son personajes completamente diferentes. Es un actor extraordinario. Aportó muchísimo. Vio todas las entrevistas que existían de Borges, se reunió con personas que lo habían conocido, leyó todo lo que Borges había escrito. Ensayó cómo ser ciego e incluso aprendió a hablar inglés antiguo porque hay un par de líneas en esa lengua. ¿Quién hace algo así?”, señaló.

Una historia sobre crecer y convertirse en artista

El cineasta identificó tres ejes en la película: el crecimiento personal de un joven inexperto en sus relaciones y en el vínculo consigo mismo; el encuentro entre un hombre mayor y un muchacho que deben compartir un viaje por carretera pese a sus diferencias; y la exploración de cómo alguien llega a convertirse en artista.

“Creo que todos somos artistas. Incluso quienes no nos dedicamos al arte. Nuestras vidas son nuestra obra. La manera en que construimos nuestra vida, cómo somos como madres o padres, cómo nos relacionamos con nuestros amigos: en todo eso hay una dimensión artística. Cada uno tiene que encontrar su propio camino”, afirmó.

Fantasía y emoción en Borges and Me

A medida que avanza, la película se vuelve más seria y la comedia cede espacio al drama. “Siempre quiero que haya emoción en mis películas. Y cuando hay una emoción verdadera, la historia se vuelve más seria”, explicó Turtletaub. El filme también incorpora escenas de fantasía vinculadas con el universo borgeano.

El director dijo que buscó un equilibrio entre el libro y su libertad creativa. “Hay que incluir ingredientes suficientes para recordar que estamos hablando de Borges, que no era un escritor común. Hay que incorporar elementos de fantasía, ese ‘realismo mágico’, o la película deja de ser borgeana. La clave es incluir lo necesario para recordarnos quién es Borges sin perder nunca la sensación de que estamos frente a una persona real”.

Turtletaub espera que el público argentino salga de la función con ganas de conversar sobre una faceta menos conocida del escritor y, eventualmente, de acercarse a su obra. También quiere que permanezca una idea central: vivir plenamente cada momento. “Eso es lo que Borges dice en la película y también la manera en que se comportaba”, concluyó.