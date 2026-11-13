Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

Tras quedar eliminada del reality, la actriz dijo que los chefs ayudan más a algunos participantes y mencionó a Grego Rossello y Marta Fort. También anticipó quién podría ganar y quién sería el próximo eliminado.

Después de quedar eliminada de MasterChef Celebrity, Julieta Nair Calvo habló sobre su experiencia en el reality y cuestionó el trato del jurado hacia los participantes. La actriz hizo sus declaraciones en En boca de todos, el streaming conducido por Yanina Latorre.

Calvo sostuvo que, a su entender, los concursantes no reciben la misma ayuda durante las pruebas. “Siento que ayudan a los que menos saben y también a los que ellos consideran que rinden para el show”, afirmó. Sus palabras pusieron en el centro de la polémica a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Julieta Nair Calvo señaló a Grego Rossello y Marta Fort

Durante la charla, Latorre le preguntó a quiénes consideraba beneficiados por ese presunto trato preferencial. Calvo mencionó a dos de sus excompañeros: Grego Rossello y Marta Fort. La actriz planteó así una crítica sobre la igualdad de condiciones en la competencia.

La conductora también contó que algunos participantes llamaban a Calvo “mosquita muerta”, porque decía que no sabía cocinar y luego sorprendía con platos de alto nivel. “Yo no soy esa”, respondió la actriz, que rechazó el apodo.

El pronóstico de Calvo sobre el ganador de MasterChef Celebrity

Antes de cerrar la entrevista, la exparticipante se animó a anticipar quién podría quedarse con el primer puesto. “Para mí, Mala Fama va a ganar”, aseguró, en referencia a uno de los concursantes que sigue en carrera.

Además, Calvo señaló a Grego Rossello como un posible próximo eliminado. Su pronóstico llamó la atención porque minutos antes lo había mencionado entre quienes, según su percepción, reciben más ayuda del jurado. El avance del certamen definirá si Rossello continúa en la competencia.