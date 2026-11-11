El intérprete estadounidense tenía 85 años y falleció en su casa familiar de Polonia, tras una larga lucha contra una afección cardíaca. Su trayectoria abarcó más de cinco décadas en teatro, cine y televisión.

El actor estadounidense Stacy Keach, recordado por dar vida al detective privado Mike Hammer en televisión, murió a los 85 años en su casa familiar de Magdalenka, Polonia. Su esposa, Małgosia Tomassi, confirmó que falleció después de una larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca y una insuficiencia cardíaca.

En un comunicado, Tomassi definió al intérprete como un actor legendario y como “el corazón de nuestra familia”. Keach desarrolló una carrera de más de cinco décadas y fue una figura destacada del teatro estadounidense, además de trabajar en numerosas producciones de cine y televisión.

Stacy Keach y su trayectoria en el teatro

Aunque alcanzó popularidad internacional como Mike Hammer, el detective creado por el escritor Mickey Spillane, Keach interpretó personajes históricos, figuras literarias y papeles de registros muy diversos. “Mi objetivo era interpretar la mayor variedad de papeles posible. Probablemente eso perjudicó mi carrera”, reconoció en una entrevista con la revista New York en 2012. “Pero he tenido la oportunidad de interpretar a Hamlet, Ricardo III y el rey Lear, y no lo cambiaría por nada del mundo”.

Nacido en Savannah, Georgia, como Walter Stacy Keach Jr., creció en una familia vinculada con la actuación. Era hijo de Mary Cain y Stacy Keach Sr., actor, profesor de teatro y director, y hermano mayor del también actor James Keach. Estudió literatura inglesa y arte dramático en la Universidad de California en Berkeley, se formó en la Escuela de Arte Dramático de Yale y obtuvo una beca Fulbright para continuar sus estudios en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres.

En 1963 participó en el Festival Shakespeare de Oregón, donde interpretó a Enrique V, Mercucio y lord Berowne. Debutó en Broadway en 1965 con La muerte de Danton, de Georg Büchner, y recibió una nominación al premio Tony en 1969 por su papel de Buffalo Bill en Indians, de Arthur Kopit.

De Shakespeare a Mike Hammer en televisión

Fuera de Broadway, obtuvo dos premios Obie: uno por la sátira MacBird! y otro por su trabajo en Hamlet, en 1972. Shakespeare fue una presencia constante en su carrera: interpretó a Edmund y Falstaff, y en su madurez encarnó al rey Lear, papel por el que recibió un premio Helen Hayes en 2010. También representó a Richard Nixon durante la gira nacional de Frost/Nixon.

Su debut cinematográfico fue en 1968, con El corazón es un cazador solitario. Entre sus trabajos más destacados se encuentra Fat City, ciudad dorada, de John Huston, estrenada en 1972, donde interpretó a un boxeador en decadencia frente a un joven Jeff Bridges. También actuó en La vida y los tiempos del juez Roy Bean, del mismo director; La novena configuración, de William Peter Blatty; Forajidos de leyenda, junto a su hermano James; y Nebraska, de Alexander Payne.

En televisión interpretó a Ernest Hemingway en una miniserie que le valió un Globo de Oro y a Barrabás en Jesús de Nazaret, dirigida por Franco Zeffirelli. Su personaje más popular fue Mike Hammer: protagonizó la serie de CBS emitida entre 1984 y 1987 y retomó el papel en el telefilme Mike Hammer: Murder Takes All, de 1989, y en la producción Mike Hammer, Private Eye, entre 1997 y 1998.

La lucha personal y los últimos años de Stacy Keach

El personaje quedó ligado a su nombre. “He sido y siempre seré Mike Hammer”, escribió en sus memorias, All in All: An Actor's Life On and Off the Stage, publicadas en 2013. “Hay papeles que se quedan pegados a uno y me alegra que el mío sea Hammer”.

En 1984, mientras protagonizaba la serie, atravesó uno de los episodios más difíciles de su vida: fue detenido en el aeropuerto londinense de Heathrow por intentar ingresar cocaína de contrabando en Gran Bretaña. La droga estaba oculta en un envase de espuma de afeitar y otros objetos de su equipaje. Fue condenado a nueve meses de prisión y recuperó la libertad después de cumplir seis.

En sus memorias describió ese episodio como “el peor momento de mi vida”. Después de salir de prisión, habló públicamente sobre su adicción a la cocaína, narró un documental sobre el consumo de drogas y testificó ante el Congreso estadounidense para advertir sobre sus consecuencias.

Keach siguió trabajando durante las décadas posteriores. Participó en series como Prison Break, donde interpretó a un alcaide, Ray Donovan, Dos hombres y medio y Blue Bloods. También prestó su voz a personajes de Los Simpson y narró el programa American Greed.

En 2009 sufrió varios derrames cerebrales mientras protagonizaba la gira de Frost/Nixon, pero se recuperó y volvió al teatro. En 2017 se desmayó durante una representación de Pamplona, un monólogo sobre Hemingway. Su último trabajo cinematográfico fue Jay Kelly, estrenada en 2025, donde interpretó al padre del personaje de George Clooney. Le sobreviven su esposa, Małgosia Tomassi; sus hijas, Shannon y Karolina; y su hermano James.