Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

La banda presentó el videoclip de “Lonely in the Future”, realizado con marionetas de Spitting Image y dirigido por Warren Fu. La producción satiriza la concentración de poder y reúne caricaturas de empresarios, figuras de la cultura y los propios músicos.

The Strokes estrenaron el videoclip oficial de “Lonely in the Future”, una canción de su nuevo álbum, Reality Awaits, el séptimo disco de estudio del grupo liderado por Julian Casablancas. La publicación llegó después de su participación en Saturday Night Live, donde interpretaron dos temas del trabajo.

Dirigido por Warren Fu, el video está protagonizado por marionetas creadas por Spitting Image, la reconocida agrupación británica de sátira política y cultural. El colectivo también participó en “Land of Confusion”, el videoclip de Genesis estrenado en 1986.

El video de The Strokes satiriza a los multimillonarios

La historia apunta contra la concentración de poder y la influencia de los multimillonarios en los medios, la política, la guerra y la cultura. Entre las figuras representadas aparecen Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Rupert Murdoch. Musk y Bezos protagonizan una subtrama en la que son retratados como pareja.

En una de las escenas, ambos se besan y luego persiguen a Zuckerberg con una pistola eléctrica. Más adelante, los personajes se reúnen para celebrar “el fin del mundo”. El videoclip también incluye marionetas de Lou Reed, Stanley Kubrick y Johann Sebastian Bach, además del productor Rick Rubin, el crítico musical Anthony Fantano y la activista Greta Thunberg.

Greta Thunberg, Bach y Kubrick, entre las caricaturas

La sátira muestra a Thunberg encarcelada y a Fantano evaluando a Bach como “no muy bueno” y a la película “2001: Odisea del espacio”, de Kubrick, como “inmensamente aburrida”. Los integrantes de The Strokes también aparecen convertidos en marionetas, con referencias a videoclips de la banda como “Last Nite” y “Reptilia”.

Entre las figuras que representan al grupo, algunos seguidores identificaron al guitarrista Nick Valensi. La aparición alimentó las especulaciones sobre su continuidad en la banda, luego de que recientemente se lo viera tocando con Duran Duran.

The Strokes y Gorillaz encabezarán Primavera Sound Buenos Aires 2026

The Strokes serán uno de los principales artistas de Primavera Sound Buenos Aires 2026, que se realizará el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Núñez. El festival tendrá dos jornadas de música en vivo y contará también con Gorillaz, artistas internacionales y referentes de la escena argentina.

La recepción de Reality Awaits entre los seguidores ha sido dispar. Algunas críticas apuntan a su “sonido experimental” y al uso intensivo de Autotune en la voz de Casablancas.