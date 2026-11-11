El cantante habló sobre la exposición mediática que vivió durante su relación con la actriz y contó cómo nació la frase viral «me fui mundial». También recordó el malestar que le generaba perder privacidad.

Rusherking recordó cómo vivió la exposición mediática durante su relación con Eugenia, la China Suárez. En una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, el músico repasó el impacto que tuvo aquel romance en su vida personal y profesional y explicó el origen de su frase más viral: «Me fui mundial».

El cantante, oriundo de Santiago del Estero, contó que el noviazgo con la actriz lo llevó de manera repentina al centro de la escena pública, en un momento para el que no se sentía preparado. «Imagínense, soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación, me pasaron cosas que no me esperaba», confesó.

La pareja despertó un fuerte interés en los programas de espectáculos y en los medios digitales. Sus apariciones públicas generaban repercusiones y los cronistas buscaban declaraciones sobre un vínculo que se convirtió en uno de los romances más comentados de aquel momento.

Rusherking contó qué le molestaba de la exposición mediática

Al recordar esa etapa, el artista explicó que su mayor incomodidad no eran los rumores sobre su vida sentimental, sino la pérdida de privacidad en situaciones cotidianas. La presencia de móviles periodísticos se volvió frecuente incluso cuando salía de su casa, algo a lo que no estaba acostumbrado.

«Yo puedo bancar que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir».

También cuestionó las preguntas provocadoras que, según relató, algunos cronistas hacían para conseguir respuestas capaces de generar repercusión. «Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también», señaló.

El origen de la frase viral «me fui mundial»

Uno de los episodios más recordados de aquella exposición fue el nacimiento de la expresión «me fui mundial», que luego se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. La frase surgió durante un encuentro con periodistas que le preguntaban por su relación con la China Suárez.

Ante las consultas sobre su vida sentimental, Rusherking respondió: «Prefiero mantener mi vida privada oculta, soy un caballero, pero me fui mundial». El comentario circuló rápidamente en internet, fue compartido miles de veces y dio origen a memes y distintas interpretaciones de los usuarios. Una respuesta espontánea tuvo una repercusión inesperada para el cantante.

La repercusión de «me fui mundial» en redes y marcas

Durante la charla con Pergolini, el músico recordó que distintas marcas empezaron a usar la frase para promocionar productos. «Me etiquetaban en historias con el nombre, el nuevo alfajor 'me fui mundial', la nueva doble hamburguesa 'me fui mundial'. La empezaron a usar mucho», contó entre risas.

Así, Rusherking repasó una etapa marcada por la popularidad y la exposición que acompañaron su romance con la actriz. Aunque la frase se instaló en la cultura popular, su origen estuvo ligado al malestar que le provocaba una fama repentina y la pérdida de privacidad.