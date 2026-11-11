A una década del estreno de Gilda, no me arrepiento de este amor, la directora repasa el impacto de la película y anticipa una comedia para Luisana Lopilato y un musical sobre Pimpinela.

Lorena Muñoz recuerda con emoción los diez años que pasaron desde el estreno de Gilda, no me arrepiento de este amor, la película protagonizada por Natalia Oreiro que marcó un antes y un después en su carrera. La directora define aquel aniversario como una experiencia decisiva y dice: “Que ya hayan pasado diez años me parece una locura. No lo puedo creer. Es como con los hijos: de golpe los ves y decís: ‘¿Cómo creció este chico? ¿En qué momento?’. Vivo los diez años con emoción. Es una película que me cambió la vida, fue un antes y un después para mi carrera”.

La película regresó a la pantalla en el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en el marco del aniversario de su lanzamiento y del homenaje a Oreiro, quien recibió el Premio Astor Piazzolla a la trayectoria. Muñoz valoró que la actriz la eligiera para entregarle la distinción: “Eso también me da un orgullo enorme porque siento que hay una valoración y un reconocimiento mutuos. Yo la quiero mucho y también la valoro mucho como trabajadora, como actriz y como artista. Es muy lindo que pase eso”.

La película de Gilda que cambió la carrera de Lorena Muñoz

Después de aquel largometraje, Muñoz amplió su recorrido con la biografía cuartetera El Potro, lo mejor del amor, la miniserie documental La hija de Dios: Dalma Maradona y los documentales María Soledad: El fin del silencio y Suerte de pinos. Antes había codirigido con Sergio Wolf Yo no sé qué me han hecho tus ojos, sobre Ada Falcón, y realizado Los próximos pasados, centrado en un mural perdido de Siqueiros.

También estuvo al frente de Soy del pueblo, una serie de Canal Encuentro dedicada a figuras populares argentinas fallecidas. “Duraban media hora y estaban Olmedo, Biondi, Mecha Ortiz, Hugo del Carril. Había un poco de todo. Pude hacer Gilda y también Rodrigo. Ese fue el comienzo de todo. Me sirvió para investigar. Me gusta mucho la investigación, sobre todo”, repasó.

Cómo nació la película protagonizada por Natalia Oreiro

La directora contó que desde el comienzo imaginó a Oreiro en el papel principal. “Para mí era muy claro que tenía que hacer una ficción y además quería que fuera Oreiro. Pero en realidad, Natalia vino primero y después Gilda”, explicó. El vínculo entre ambas había comenzado durante la producción de Infancia clandestina, protagonizada por la actriz uruguaya. Allí, Oreiro le dijo: “‘Lore, vi tu documental de Ada Falcón. Cuando tengas algún proyecto, pasámelo, que me gustaría leerlo’”. Para Muñoz, fue “una oportunidad enorme”.

La idea de hacer una película sobre la cantante surgió mientras pensaba en un proyecto para la actriz. “Enseguida dije: ‘Che, pará, puede ser Natalia. ¿Por qué no hay ninguna película sobre Gilda?’”. Luego supo que siete personas habían intentado llevar adelante el proyecto durante veinte años sin conseguir los derechos. Oreiro también le advirtió sobre las dificultades: “Me dijo ‘me encanta. Yo soy Gilda, pero andá a conseguir los derechos. Es imposible’”. La gestión para obtenerlos se extendió, según la directora, “por lo menos dos años y medio”.

El riesgo de filmar Gilda y una escena clave

El paso del documental a una ficción musical implicó un salto de escala: la película tuvo 80 técnicos, numerosos extras y una gran infraestructura. Además, fue necesario grabar un disco seis meses antes del rodaje. “Yo ni siquiera tenía directora de arte en los documentales y ahora necesitaba grabar un disco seis meses antes de filmar la película. Tenía mucho miedo”, recordó Muñoz. Para cubrir los gastos del equipo, llegó a hipotecar su casa dos veces.

“Después, por suerte, pude levantar la hipoteca. También podía haber sucedido que no pudiera, así que dije: ‘No quiero nunca más estar en esa situación’. Ya lo viví, ya lo experimenté. La pasé muy mal. Así se hacían las películas, pero se hacían. Hoy no se hacen películas como Gilda. Es imposible”, señaló.

La primera escena que rodaron fue la del casting al que acude el personaje de Oreiro. Muñoz quería que la luz apareciera cuando su futura pareja abriera la puerta y ambos se vieran. En ese momento, él le pregunta: “¿Nos conocemos?”, una frase de 12 monos. La directora explicó que le interesaba filmarla al principio porque los nervios de la actriz podían acercarse a los que había sentido Gilda en su audición.

En la escena, Oreiro canta a capela y sin música. Muñoz destacó que la ausencia de playback, junto con el temor y la tensión, generó una verdad particular frente a cámara: “En esa verdad, en esa realidad de no hacer playback, en el miedo y los nervios, pasa algo hermoso. Es una magia que sucede y que es real, y tiene mucho de documental”.

Los nuevos proyectos de Lorena Muñoz

La directora trabaja en varios proyectos y prepara la primera comedia de su carrera, escrita para que la protagonice Luisana Lopilato. “Siento que soy una persona con mucho humor, pero me cuesta identificarme así. Me entusiasmó hacer algo diferente y acepté este desafío”, contó. La historia será original y nació a partir de una nota periodística que le disparó otra idea.

Además, Muñoz escribe dos obras de teatro. De una prefirió no adelantar detalles; la otra estará centrada en Ada Falcón y la desarrolla nuevamente junto a Sergio Wolf. También fue convocada para dirigir una película sobre Pimpinela, que tendrá formato de musical teatralizado. “Ellos son amorosos. No los conocía y me cayeron diez puntos. Va a ser un musical teatralizado. Desde el primer tema hasta el último son hitazos. Nunca pararon. Son muy amorosos, humildes y súper trabajadores. Y todavía están escribiendo”, expresó.

La película abordará los orígenes de Joaquín y Lucía Galán a través de la historia de sus padres, españoles que llegaron a la Argentina en busca de una oportunidad. Muñoz reconoció que le genera cierto temor trabajar sobre figuras vivas y enfrentar sus opiniones, a diferencia de sus anteriores proyectos biográficos, centrados en protagonistas ya fallecidos.