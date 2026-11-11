Un chico sorprendió al pontífice durante su llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella y le pidió una bendición para su familia. El comentario sobre el anillo papal provocó sonrisas entre quienes presenciaron el encuentro.

La llegada del papa León XIV a Córdoba tuvo un momento espontáneo durante el recibimiento en el aeropuerto Ambrosio Taravella. Un nene que esperaba junto a otros chicos llamó la atención del pontífice y protagonizó un intercambio que quedó registrado por las cámaras.

El episodio ocurrió este martes, poco antes de las 9, luego del aterrizaje del avión que trasladaba al Papa a la provincia. Entre los alumnos que aguardaban su llegada, un chico con buzo rojo insistió hasta conseguir que León XIV se acercara a saludarlo.

El pedido de bendición al papa León XIV

Mientras el pontífice dejaba la alfombra roja para acercarse a los chicos, el nene lo llamó varias veces con la mano extendida. Cuando consiguió su atención, le pidió: “Bendecime a mí y a mi familia”.

León XIV le apoyó una mano en la cabeza para bendecirlo. Emocionado, el chico le puso la mano en el pecho, aunque el Papa se la retiró por cuestiones de protocolo. Antes, el nene también le había dicho: “Te queremos, Papa”.

“Alto anillito, eh”: la frase que hizo sonreír al Papa

Al mirar de cerca el anillo papal, el chico no dejó pasar el detalle y comentó: “Alto anillito, eh”. La ocurrencia le sacó una sonrisa a León XIV y provocó carcajadas entre las personas que estaban cerca.

El encuentro terminó con una despedida breve: “Chau, Papa”. Después, el pontífice siguió saludando a los chicos, recibió cartas, entregó rosarios y se tomó fotografías antes de continuar con su agenda en Córdoba.

La agenda de León XIV en Córdoba

Tras el recibimiento en el aeropuerto, León XIV partió hacia una misa multitudinaria, una de las actividades centrales de su paso por el país. Entre las muestras de fe y emoción de la jornada, el comentario del nene sobre el anillo se convirtió en uno de los momentos más comentados.