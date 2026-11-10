Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 1 min de lectura

El músico, fundador y referente de Los Palmeras, fue hallado sin vida este martes en su estudio de grabación de Santa Fe. Tenía 76 años y se había alejado de los shows en febrero por motivos de salud y de edad.

Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, fue hallado sin vida este martes en su estudio de grabación de Santa Fe. Tenía 76 años y su muerte generó pesar entre músicos, colegas y seguidores de la cumbia santafesina.

Nacido en Santa Fe en 1950, Camino se convirtió en una figura central de la música tropical argentina. Se sumó a Los Palmeras en diciembre de 1972 y, con el paso del tiempo, pasó a conducir la banda.

Una trayectoria ligada a Los Palmeras

Junto a Rubén Cacho Deicas conformó una sociedad artística que se extendió durante más de cincuenta años y llevó al grupo a presentarse en escenarios de todo el país y del exterior.

En febrero de este año, Camino había anunciado que dejaría de participar en los shows por motivos de salud y de edad. Lo comunicó en un video publicado en redes sociales, en el que expresó:

Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz

El legado del acordeonista

Con su muerte, Los Palmeras pierden a uno de sus principales referentes y la cumbia argentina despide a un músico cuya trayectoria estuvo marcada por el acordeón y su vínculo con la banda.