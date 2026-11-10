Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

El histórico maestro de ceremonias de Titanes en el Ring permanece internado en el Hospital de Mar de Ajó, con un cuadro que se agravó. Por el momento, no se difundió un parte médico oficial sobre su evolución.

Jorge Bocacci, recordado por presentar las luchas de Titanes en el Ring, está internado en el Hospital de Mar de Ajó. Su estado de salud se agravó y permanece bajo atención médica.

Según trascendió, el locutor y periodista habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Hasta el momento no se difundió información oficial sobre su evolución.

Jorge Bocacci y su historia en Titanes en el Ring

Nacido en Lomas de Zamora el 2 de julio de 1945, Bocacci tiene 81 años y construyó una extensa trayectoria en los medios. Su voz quedó asociada al ciclo creado por Martín Karadagián, donde anunciaba cada una de las luchas.

Fue parte del programa entre 1978 y 1991 y regresó en 1997 y 2000. Volvió a Buenos Aires especialmente a pedido de Karadagián, quien le ofreció el puesto de maestro de ceremonias, un rol que marcaría su carrera.

Periodismo, radio y una pasión por el tango

Antes de llegar a la televisión, Bocacci se recibió de licenciado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Comenzó su recorrido profesional en la agencia Saporiti, donde redactaba cables y cubría temas de política y deportes.

También se formó como locutor y trabajó en emisoras como Radio del Plata y Radio Antártida. A lo largo de décadas condujo un ciclo radial dedicado al tango, que pasó por distintos nombres y emisoras, pero mantuvo su sello.

Su labor como difusor de la música ciudadana fue reconocida con cinco premios Martín Fierro.

Expectativa por la evolución de su salud

Por ahora no hay precisiones oficiales sobre el estado de Bocacci. Su evolución dependerá de cómo responda en las próximas horas, mientras crece la preocupación entre quienes siguieron sus presentaciones en Titanes en el Ring.

Durante años, el maestro de ceremonias anunció a los personajes del ciclo con un estilo inconfundible. Su trayectoria en la televisión y la radio vuelve hoy a la memoria de varias generaciones, pendientes de su recuperación.