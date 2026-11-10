Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 2:53 p. m. · 2 min de lectura

Nicolás Payarola, quien recuperó la libertad mientras enfrenta acusaciones que deberán ser resueltas por la Justicia, asistió a la misa de León XIV en Palermo. Compartió imágenes del paso del Pontífice por sus historias de Instagram.

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó numerosas imágenes y situaciones inesperadas. Una de ellas tuvo como protagonista a Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara, quien reapareció públicamente durante la multitudinaria misa que el Sumo Pontífice celebró en el barrio porteño de Palermo.

Payarola, que durante mucho tiempo mantuvo una relación de confianza con la mediática y la representó en su conflicto judicial con Mauro Icardi, volvió a llamar la atención después de atravesar una complicada situación con la Justicia.

El abogado fue detenido en noviembre de 2025 en el marco de una investigación por presuntas maniobras fraudulentas. Entre las acusaciones que enfrenta aparecen trece hechos de estafa, defraudación por retención indebida, abuso de firma en blanco y administración fraudulenta.

Además, su nombre quedó involucrado en versiones sobre supuestos vínculos con una mujer que realizaba prácticas de magia negra, aunque esas acusaciones deben distinguirse de los hechos investigados judicialmente.

En octubre de 2026, la Fiscalía solicitó que la causa fuera elevada a juicio oral, mientras que Payarola recuperó la libertad. Las acusaciones todavía deberán ser resueltas por la Justicia.

Ahora, lejos de los tribunales y en medio de la histórica visita del Papa, el exabogado de Wanda Nara decidió acercarse a Palermo para participar del acontecimiento religioso.

A través de sus historias de Instagram, compartió imágenes del momento en que León XIV pasaba a bordo del papamóvil, a pocos metros de donde se encontraba.

La publicación estuvo acompañada por una breve expresión: "Santo Padre", dejando en evidencia la emoción que le produjo presenciar el paso del Pontífice.

Su presencia no pasó inadvertida, especialmente por los antecedentes judiciales que lo mantienen en el centro de la polémica y por su pasado como uno de los hombres de confianza de Wanda Nara.

La aparición de Payarola se sumó a las numerosas repercusiones que dejó la misa papal, una celebración que reunió a miles de fieles y también a distintas personalidades del espectáculo argentino. Revista Paparazzi.