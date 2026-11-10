Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 2:34 p. m. · 3 min de lectura

El periodista habló de las experiencias dolorosas que atravesó, sus relaciones sentimentales y su decisión de no formar una familia tradicional. También contó cómo vive la llegada a los 60 años.

Mario Massaccesi abrió su corazón y habló de su dura infancia, sus amores y su vida a los 60 años

El reconocido periodista y conductor Mario Massaccesi sorprendió con una profunda entrevista en la que repasó los momentos más difíciles de su vida, habló de sus relaciones sentimentales, explicó por qué nunca quiso formar una familia tradicional y contó cómo se siente al llegar a los 60 años.

En una conversación con la revista Paparazzi, el conductor de TN y El Trece dejó de lado por un momento su faceta profesional para compartir una historia personal marcada por el dolor, la superación y la búsqueda de la felicidad.

Nacido en Río Cuarto, Córdoba, Massaccesi reconoció que, a pesar de haber crecido rodeado de una familia afectuosa y buenos amigos, su niñez estuvo lejos de ser feliz. También atravesó una adolescencia y una juventud difíciles, hasta que a los 33 años logró comenzar a enfrentar situaciones dolorosas de su pasado.

El periodista explicó que durante muchos años convivió con sentimientos de miedo, culpa y vergüenza, y que necesitó un largo proceso personal y terapéutico para comprender lo que había vivido.

Aunque decidió no revelar los detalles de aquellas experiencias, aseguró que hoy prefiere concentrarse en el camino recorrido para recuperar su bienestar y construir una vida diferente.

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue su reflexión sobre la soledad. Massaccesi reconoció que, desde pequeño, encontró en ella un espacio de protección y tranquilidad, algo que terminó influyendo en su manera de relacionarse sentimentalmente.

En ese sentido, confesó que se enamoró varias veces y que también sufrió decepciones amorosas, pero nunca tuvo como objetivo establecer una pareja para toda la vida.

Tampoco estuvo entre sus proyectos convertirse en padre. Según explicó, disfruta de su independencia y no siente que necesite cumplir con los modelos tradicionales de familia para alcanzar la felicidad.

Durante la conversación también apareció el nombre de Rodrigo Lussich, con quien mantiene una amistad desde hace años. Massaccesi se tomó con humor los rumores que en distintas oportunidades los vincularon sentimentalmente y aclaró que esas versiones fueron producto de especulaciones ajenas.

Además, opinó sobre reconocidas figuras de la televisión argentina, entre ellas Ángel de Brito, Jorge Rial, Wanda Nara, Moria Casán, Susana Giménez y Mirtha Legrand.

El conductor destacó especialmente la personalidad de Moria Casán y consideró que las grandes divas de la televisión tienen características únicas que difícilmente puedan repetirse en nuevas generaciones.

Otro momento emotivo llegó cuando recordó una tragedia familiar: la muerte de su sobrino Blas Correa, el adolescente asesinado en Córdoba en 2020. Massaccesi relató cómo aquella pérdida golpeó profundamente a sus seres queridos y destacó la importancia del acompañamiento familiar durante los momentos más dolorosos.

Actualmente, además de su trabajo en televisión, desarrolla actividades vinculadas al crecimiento personal, escribe libros y participa en propuestas teatrales relacionadas con el bienestar emocional.

Al hablar de sus 60 años, aseguró que atraviesa una etapa de tranquilidad y satisfacción. Lejos de preocuparse por el paso del tiempo, expresó que acepta los cambios físicos como parte de su historia y que no necesita grandes celebraciones para sentirse pleno.

Incluso contó que, a diferencia de otros cumpleaños, decidió recibir esta nueva década sin organizar una fiesta.

Su mayor satisfacción, explicó, es poder terminar cada jornada en paz consigo mismo, sabiendo que logró superar buena parte de las dificultades que marcaron su pasado.

Con una trayectoria consolidada en los medios y una historia personal que hoy comparte para transmitir un mensaje de superación, Mario Massaccesi dejó una reflexión sobre la importancia de aprender a soltar aquello que provoca sufrimiento y animarse a construir una vida más libre, sin importar la edad.