Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 9:30 p. m. · 2 min de lectura

El periodista evaluó el impacto que podría tener la visita de León XIV a la Argentina y advirtió sobre la pobreza y la exclusión. También sostuvo que el Presidente no cambiará y cuestionó su estado emocional.

La visita del papa León XIV a la Argentina abrió expectativas por el contenido de sus declaraciones y su posible repercusión política. Tras sus actividades en Uruguay, donde se reunió con el presidente Yamandú Orsi y recorrió el barrio Casavalle, el Pontífice llegó al país para continuar su gira sudamericana.

En ese contexto, el periodista Nelson Castro anticipó que esperaba un mensaje contundente. En diálogo con un movilero de VTV Noticias de Uruguay, analizó los discursos que León XIV había pronunciado durante su paso por ese país y planteó que el Papa podría referirse a problemas sociales que, a su entender, no reciben suficiente atención del Gobierno de Javier Milei.

Nelson Castro advirtió sobre la pobreza y la exclusión en Argentina

“Yo espero un discurso fuerte del Papa en Argentina”, señaló Castro. Luego sostuvo que el Pontífice podría poner en primer plano una realidad social que, según su interpretación, no queda reflejada por completo en las cifras oficiales.

“Los niveles de pobreza son mayores de la estadística, que marca una pobreza por ingreso. El problema de la Argentina respecto de la exclusión y la pobreza es muy, muy fuerte”.

El periodista también cuestionó la respuesta del Gobierno frente a esos problemas y consideró que el mensaje papal podría interpelar al conjunto de la dirigencia política.

La crítica de Castro a Milei y el impacto político de la visita

“Creo que el recurso de León XIV va a ser una pieza muy potente de repercusión política, no porque León quiera hacer política interna, sino porque va a interpelar la política de este Gobierno y a toda la política”, afirmó.

Consultado sobre la relevancia de la presencia del Papa junto a Milei, Castro dijo que esperaba que la visita contribuyera a reducir la polarización, aunque se mostró pesimista respecto de un cambio en la actitud del Presidente. “Yo soy muy realista, Milei no va a cambiar”.

Al cerrar, el periodista formuló una dura valoración sobre el mandatario y sostuvo que el escenario social no cambiaría con el paso del Pontífice.

“Milei es un hombre que tiene un problema psíquico emocional, un desequilibrio psíquico emocional muy fuerte, y que se ha transformado en un dogmático. Por lo tanto, el Papa pasará y la realidad seguirá siendo tan dura como hoy día”.