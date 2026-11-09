Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 11:24 p. m. · 2 min de lectura

La Justicia secuestró dispositivos electrónicos y otros elementos de la vivienda del futbolista, en el marco de una investigación por presuntas lesiones leves agravadas. Sigue vigente una medida cautelar que le prohíbe acercarse o mantener contacto con su hija durante 45 días.

La Justicia bonaerense allanó este domingo 8 de noviembre la vivienda de Mauro Icardi, ubicada en el exclusivo barrio privado La Isla de Nordelta, luego de la denuncia presentada por Wanda Nara por presuntas lesiones contra una de las hijas que tienen en común.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía bonaerense, por orden del Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre, a cargo del juez Orlando Abel Díaz, en el marco de una investigación por presuntas lesiones leves agravadas.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron una computadora MacBook de Apple, un teléfono iPhone 17 Pro, una mochila con útiles escolares y un carnet del Club Atlético River Plate perteneciente a la menor.

Uno de los elementos considerados importantes para la investigación es la computadora desde la cual la niña, de 11 años, habría logrado comunicarse con su madre para pedir ayuda durante el episodio denunciado.

La causa comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando Wanda Nara realizó una denuncia policial después de recibir mensajes de su hija en los que manifestaba haber atravesado una presunta situación de violencia en la vivienda de su padre.

Según consta en las actuaciones difundidas, la conductora denunció que Icardi habría reprendido a la menor y la habría encerrado en una habitación. La situación motivó la intervención de efectivos policiales, personal médico y profesionales del área de Infancia del municipio de Tigre.

El fiscal Julio Petrucci, de la Fiscalía de Género de Tigre, dispuso iniciar actuaciones judiciales, recibir la declaración testimonial de Wanda Nara y realizar una evaluación médica de la niña.

Horas antes del allanamiento, el juez Orlando Abel Díaz había concedido a Mauro Icardi la eximición de prisión, a pedido de su abogado Francisco Oneto.

Esta decisión permite que el futbolista permanezca en libertad mientras avanza la investigación, pero no significa que haya sido declarado inocente ni que la causa judicial esté cerrada.

Además, continúa vigente una medida cautelar que le prohíbe acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con su hija durante 45 días.

Por su parte, los abogados de Icardi difundieron un comunicado en el que negaron categóricamente que el futbolista hubiera golpeado a su hija. También cuestionaron el allanamiento, al considerarlo innecesario, y solicitaron que los dispositivos electrónicos secuestrados sean sometidos a peritajes.

La defensa sostuvo que el informe médico inicial no constató lesiones atribuibles al episodio denunciado y expresó su confianza en que la investigación permitirá esclarecer lo sucedido.

El caso vuelve a colocar a Wanda Nara y Mauro Icardi en el centro de la atención pública, esta vez por una situación que supera los conflictos mediáticos y judiciales que ambos mantienen desde su separación.

La investigación continúa abierta y será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió realmente, analizar las pruebas reunidas y establecer si existió alguna responsabilidad penal.

Mientras tanto, las medidas de protección de la menor permanecen vigentes y el expediente sigue avanzando bajo la intervención de la Justicia de Tigre.