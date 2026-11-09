Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 9:30 p. m. · 2 min de lectura

La genealogía del pontífice incluye vínculos lejanos con figuras del espectáculo, la política, la literatura y la historia. Entre los nombres mencionados están Madonna, Justin Bieber, Angelina Jolie y Antonio José de Sucre.

El árbol genealógico del papa León XIV reúne conexiones con figuras reconocidas del espectáculo, la política y la historia internacional. La reconstrucción incluye apellidos relacionados con Canadá, Estados Unidos y América Latina, aunque la mayoría de los parentescos corresponden a ramas familiares lejanas.

Entre las personalidades que aparecen en esa genealogía están la cantante Madonna, el artista Justin Bieber, la actriz Angelina Jolie, la ex primera dama estadounidense Hillary Clinton y los ex primeros ministros canadienses Justin Trudeau y Pierre Trudeau.

Madonna, Justin Bieber y Angelina Jolie, entre los parientes lejanos

Los vínculos con Madonna y Justin Bieber se remontarían a la ascendencia paterna del pontífice, asociada con la región francocanadiense de Quebec. En esa rama figura Louis Boucher de Grandpré, señalado como antepasado común de ambos artistas y el Papa, que habría vivido unas seis generaciones atrás.

La actriz Angelina Jolie también aparece entre las primas lejanas de León XIV. Su nombre forma parte de las conexiones genealógicas identificadas, pero, como en los otros casos, el vínculo se atribuye a antepasados compartidos y no a una relación familiar cercana.

Hillary Clinton y los Trudeau en la genealogía del Papa

La política estadounidense también está representada en el árbol familiar del pontífice. Según la reconstrucción, Hillary Clinton tendría un vínculo por la rama materna y sería prima novena de León XIV, un parentesco que se extiende a través de numerosas generaciones.

En la ascendencia francocanadiense aparecen además Justin Trudeau y su padre, Pierre Trudeau. Ambos compartirían raíces con el Papa, una procedencia que constituye uno de los principales puntos de conexión de su rama paterna.

Jack Kerouac y Antonio José de Sucre, figuras de la historia

La lista también incluye al escritor estadounidense Jack Kerouac, una de las figuras centrales de la generación beat, movimiento literario y cultural de gran influencia durante el siglo XX.

Otro nombre destacado es el del militar venezolano Antonio José de Sucre, protagonista de las guerras de independencia sudamericanas y de la batalla de Ayacucho. Sucre fue, además, el primer presidente de Bolivia.

La investigación genealógica menciona también a Charles Louis Boucher de Grandpré, señalado como tatarabuelo materno del pontífice. Este antepasado tuvo participación militar y comandó milicias en 1777.

Qué se sabe sobre los orígenes familiares de León XIV

Las conexiones trazan una historia familiar que atraviesa distintos territorios y períodos. La ascendencia francocanadiense aparece como una de las claves para explicar varios de los vínculos identificados en el árbol genealógico.

Sin embargo, los parentescos atribuidos a Madonna, Justin Bieber, Angelina Jolie y las demás figuras son lejanos y se basan en antepasados compartidos. No implican que sean familiares directos del Papa ni que exista contacto personal entre ellos.