La vicepresidenta no participó de la ceremonia encabezada por el Papa en Palermo. Mercedes Ninci afirmó que pidió varias veces el código de acceso y que nunca se lo enviaron; Villarruel confirmó la situación en sus redes.

Victoria Villarruel no participó de la misa que el papa León XIV encabezó el lunes en el Monumento de los Españoles, sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo. A la ceremonia asistieron Javier Milei y gran parte de su Gabinete.

La ausencia de la vicepresidenta volvió a exponer el distanciamiento que mantiene con la Casa Rosada. En un informe radial, la periodista Mercedes Ninci sostuvo que Villarruel había manifestado en reiteradas ocasiones su intención de asistir, pero no recibió el código QR necesario para ingresar a los controles de seguridad. La titular del Senado confirmó posteriormente esa situación en sus redes sociales.

La denuncia por el código QR para la misa de León XIV

“Radio Mitre puede adelantar que la vicepresidenta había expresado su voluntad de ir en reiteradas veces. Ocurrió que, si bien solicitó el QR que habilitaba para ingresar, nunca se lo enviaron. Lo pidió una y otra vez. Todos los funcionarios del Gobierno lo tenían menos Villarruel”, aseguró Ninci durante su informe.

La periodista también se refirió al encuentro que León XIV mantuvo el domingo en el Palacio Libertad con representantes de distintos sectores de la sociedad y dirigentes políticos. En esa actividad, Villarruel estuvo ubicada en la primera fila, aunque a cierta distancia del escenario.

El encuentro de Villarruel con el Papa y el gesto de Milei

“Recordemos que ayer a la vicepresidenta la pusieron en primera fila, pero lejos, y fue el Santo Padre quien, cuando termina esa reunión, se acerca a la vicepresidenta y charla con ella. Esto contrastó con el gesto del presidente Milei, que pasó por el lado y ni la miró”, remarcó Ninci.

La ausencia de Villarruel en la misa papal sumó un nuevo episodio a la interna política que mantiene con el Presidente.