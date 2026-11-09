La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina ya comenzó. El Pontífice partió este viernes 6 de noviembre desde Roma rumbo a Uruguay, su primer destino en América Latina, donde permanecerá hasta el domingo 8. Ese día viajará al país, donde visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, y se quedará hasta el miércoles 11 antes de continuar su gira en Perú.

Mientras avanzan los preparativos y se cierran calles para montar la infraestructura de las misas, distintas figuras compartieron cómo se organizan para participar de una visita que consideran histórica. Pampita planea acampar para conseguir un lugar en el Monumento de los Españoles y Abel Pintos habló del honor de cantar ante el Papa.

Luciano Pereyra cantará en la misa de Luján

Luciano Pereyra se presentará el miércoles 11 durante la misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján. El artista contó que, según la información que recibió, cantaría mientras el Pontífice camina desde la rotonda hasta el escenario principal. “Realmente es una bendición y disfruto de este lindo momento. La fe para mí es un refugio muy importante que convive de manera perfecta con la música. Dicen que cantar es rezar dos veces, entonces, imagínate ese dicho literal en mi ciudad de Luján el día de la visita del Papa León XIV”, expresó.

Sobre el momento de su presentación, agregó: “Por lo que me estuvieron contando, creo que voy a cantar en el momento en el que el Papa vaya caminando desde la rotonda hasta el escenario mayor donde va a dar la misa. Es una locura. (...) Todo el tiempo me abrazo con mi esposa y con mis padres porque es una emoción muy grande”.

Abel Pintos y Nahuel Pennisi, entre los artistas convocados

Abel Pintos será el primer artista en cantar para León XIV: lo hará el lunes 9 de noviembre, a las 9.15, en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Durante un ensayo, señaló que su equipo trabaja para que todo salga lo mejor posible y reflexionó sobre la expectativa que genera la presentación.

“Entendemos que va a haber muchas emociones que canalizar, pero me parece que, al final de cuentas, después de hacer lo que uno tiene para hacer, desde su responsabilidad, después queda entregarse a que las cosas sucedan como tienen que suceder porque es así como funcionan las cosas desde uno que cree. Uno propone y después Dios dispone”.

Nahuel Pennisi actuará el martes 10, a las 20.15, en el Monumento de los Españoles. El músico anticipó que será “una experiencia inolvidable” y manifestó su deseo de agradecer a través de la música. “Ustedes saben lo que significa para mí que llegue el Papa a nuestro país, toda la fe que tengo desde siempre. Así que será una ocasión muy linda para agradecer a través de la música todo lo que me pasa y compartir con ustedes”, expresó.

Maggie Cullen y Pampita participarán en el Monumento de los Españoles

En la misma jornada que Pennisi también estará Maggie Cullen, quien dijo sentirse emocionada por la convocatoria. “Estoy feliz de poder celebrar y agradecer a través de la música. Es un honor para mí que me hayan convocado y poder compartir algo del folclore y de la música que hago con el Papa y con tantos jóvenes y tantas familias de la Argentina”, afirmó.

Por su parte, Carolina Pampita Ardohain confirmó que acampará durante más de 12 horas junto a dos amigas devotas para guardar un lugar en la misa del miércoles 11, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles. “Ya tengo la bolsa de dormir, todo. Me voy con el bolsito. Imaginate una misa con un Papa y rezar al lado de millones de personas, así que se va a sentir una energía muy especial. Vamos a disfrutar”, contó.

Virginia Gallardo recibió una invitación de Presidencia

Virginia Gallardo anunció que fue invitada por Presidencia al “Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático”. La actividad se realizará el domingo 8 de noviembre, a las 18.30, en el Palacio Libertad.

La diputada nacional por Corrientes compartió su emoción y recordó la importancia de la fe en su vida. “¡Qué alegría, qué nervios, qué bendición! Me formé en un colegio de monjas y crecí con valores cristianos que me acompañan hasta hoy. La fe y la familia son parte de quién soy, de cómo intento vivir y de lo que quiero transmitirle a mi hija. Gracias de corazón por esta oportunidad. Voy con mucha emoción y con tanto por agradecer”, expresó.