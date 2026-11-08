El actor británico, reconocido por su papel en The Crown, habría conseguido el papel del agente 007 en la próxima producción de Denis Villeneuve. La información surgió tras una salida nocturna de un integrante del elenco de la obra Golden Boy.

Josh O’Connor sería el próximo actor en interpretar a James Bond en la producción de Denis Villeneuve, según informó un medio británico. La elección del nuevo agente 007 se mantiene bajo reserva y todavía no fue anunciada oficialmente.

O’Connor, protagonista de la obra teatral Golden Boy, era uno de los candidatos que sonaban para el papel, aunque por detrás de Callum Turner. En los últimos días, su nombre ganó fuerza frente a las versiones que daban por elegido al esposo de Dua Lipa.

Cómo surgió la versión sobre Josh O’Connor y James Bond

La noticia habría trascendido durante una salida nocturna en The French House, luego de que un compañero de reparto de O’Connor comentara que el actor había conseguido el papel. La información se conoció después de que el elenco de Golden Boy se reuniera para celebrar el final de la temporada de la obra.

“se encontró con uno de los compañeros de reparto de Josh en Golden Boy en The French House” y que, tras “unas cuantas copas de cerveza, soltaron que Josh era el próximo James Bond”.

La fuente también afirmó: “Dijeron que les había confiado que había conseguido el papel cuando el elenco de Golden Boy tomó unas copas para celebrarlo después de que la obra terminara su temporada en Halloween”. O’Connor interpretó la obra en el Teatro Almeida de Islington hasta el sábado pasado.

“Era evidente que estaban muy orgullosos de Josh y de lo que significaría para su carrera conseguir el papel de Bond”.

Quién es Josh O’Connor, el actor que interpretaría a 007

O’Connor es un actor y guionista británico de 36 años, con formación teatral y una extensa trayectoria en pantalla. Su gran salto a la fama llegó con su interpretación del rey Carlos en la serie The Crown.

Por ese papel obtuvo un Premio Emmy y un Globo de Oro. La eventual incorporación a la saga de James Bond representaría uno de los hitos más importantes de su carrera.