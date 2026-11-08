Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 9:30 p. m. · 1 min de lectura

El efectivo presenta lesiones en el rostro tras un altercado ocurrido en la puerta de un casino de Concepción del Uruguay. El cantante de Ke Personajes fue detenido y la causa fue caratulada de manera preliminar por resistencia a la autoridad y lesiones.

Una imagen del policía que habría resultado agredido por Emanuel Noir mostró marcas y heridas en la frente, la nariz y debajo de un ojo. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, ciudad natal del cantante de Ke Personajes.

Según las primeras versiones, el músico intentó ingresar a un casino cuando el establecimiento ya estaba cerrado. En ese contexto se habría producido un altercado con el agente que le impidió el paso.

La foto del policía y las lesiones en el rostro

De acuerdo con la información difundida, los cortes del efectivo habrían sido provocados por los anillos que llevaba Noir. La fotografía permite observar las lesiones, pero por sí sola no determina cómo se produjeron ni establece responsabilidades.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, indicó que el policía pertenece a la Jefatura Departamental Uruguay y que cumplía tareas adicionales al momento del incidente. "Lamentablemente estos hechos ocurren a diario", expresó.

La detención de Emanuel Noir y la causa judicial

Después del episodio, Noir fue trasladado a la Comisaría Primera. La causa quedó caratulada de manera preliminar por resistencia a la autoridad y lesiones.

Según la información conocida, el fiscal Pablo Gile dispuso que el cantante permanezca alojado en esa dependencia hasta el martes, mientras se esperan novedades sobre su situación judicial. La investigación deberá esclarecer las circunstancias del enfrentamiento.