Comenzó la cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina. El pontífice partió este viernes 6 de noviembre desde Roma rumbo a Uruguay, su primer destino en América Latina, donde permanecerá hasta el domingo 8. Ese día viajará al país para visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de partir el miércoles 11 hacia Perú.

Mientras avanzan los preparativos y se realizan cortes de calles para montar la infraestructura de las misas, distintas celebridades contaron cómo se alistan para participar de una visita que promete convocar a multitudes. Pampita dijo que acampará para asistir a una de las celebraciones y Abel Pintos expresó el honor que representa cantar ante el Papa.

Luciano Pereyra cantará en la misa de Luján

Luciano Pereyra se presentará el miércoles 11 durante la misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján. “Realmente es una bendición y disfruto de este lindo momento. La fe para mí es un refugio muy importante que convive de manera perfecta con la música. Dicen que cantar es rezar dos veces, entonces, imagínate ese dicho literal en mi ciudad de Luján el día de la visita del Papa León XIV”, expresó.

El cantante también contó que, según le informaron, podría actuar mientras León XIV camina desde la rotonda hasta el escenario principal. “Es una locura. (...) Todo el tiempo me abrazo con mi esposa y con mis padres porque es una emoción muy grande”, señaló.

Abel Pintos y Nahuel Pennisi, entre los artistas convocados

Abel Pintos será el primero en cantar para el pontífice: su presentación está prevista para el lunes 9 de noviembre a las 9.15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Durante un ensayo, reflexionó sobre la expectativa por el encuentro y el trabajo de su equipo.

“Entendemos que va a haber muchas emociones que canalizar, pero me parece que, al final de cuentas, después de hacer lo que uno tiene para hacer, desde su responsabilidad, después queda entregarse a que las cosas sucedan como tienen que suceder porque es así como funcionan las cosas desde uno que cree. Uno propone y después Dios dispone”, afirmó.

Nahuel Pennisi participará el martes 10 a las 20.15 en el Monumento de los Españoles. “Ustedes saben lo que significa para mí que llegue el Papa a nuestro país, toda la fe que tengo desde siempre. Así que será una ocasión muy linda para agradecer a través de la música todo lo que me pasa y compartir con ustedes”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Maggie Cullen y Pampita estarán en el Monumento de los Españoles

Ese mismo día también actuará Maggie Cullen, quien manifestó su emoción por la convocatoria. “Estoy feliz de poder celebrar y agradecer a través de la música. Es un honor para mí que me hayan convocado y poder compartir algo del folclore y de la música que hago con el Papa y con tantos jóvenes y tantas familias de la Argentina”, dijo.

Por su parte, Carolina Pampita Ardohain confirmó que irá con dos amigas devotas y acampará durante más de 12 horas para conseguir un lugar en la misa del miércoles 11 de noviembre a las 11.30, en el Monumento de los Españoles. “Ya tengo la bolsa de dormir, todo. Me voy con el bolsito. Imaginate una misa con un Papa y rezar al lado de millones de personas, así que se va a sentir una energía muy especial. Vamos a disfrutar”, contó.

Virginia Gallardo asistirá a un encuentro en el Palacio Libertad

Virginia Gallardo recibió una invitación de Presidencia para participar del “Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático”, previsto para el domingo 8 de noviembre a las 18.30 en el Palacio Libertad.

“¡Qué alegría, qué nervios, qué bendición! Me formé en un colegio de monjas y crecí con valores cristianos que me acompañan hasta hoy. La fe y la familia son parte de quién soy, de cómo intento vivir y de lo que quiero transmitirle a mi hija. Gracias de corazón por esta oportunidad. Voy con mucha emoción y con tanto por agradecer”, expresó la diputada nacional por Corrientes.