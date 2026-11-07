Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 11:45 p. m. · 4 min de lectura

La denuncia involucra a una de las hijas menores de la expareja y derivó en la intervención de una fiscalía especializada. La Justicia investiga lo ocurrido en la vivienda de Nordelta.

Un nuevo y grave conflicto familiar entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó este viernes 6 de noviembre con una intervención policial, la presencia de ambulancias y una denuncia por presuntas lesiones que involucra a una de las hijas menores de la expareja. El episodio ocurrió en la denominada Casa de los Sueños, ubicada en el exclusivo barrio privado La Isla, en Nordelta, partido bonaerense de Tigre.

Todo comenzó mientras Wanda Nara se encontraba grabando una nueva emisión de MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe. Según reveló el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM, la conductora recibió reiterados llamados relacionados con una situación que estaba ocurriendo en la vivienda de Mauro Icardi, donde permanecían sus dos hijas.

Como durante las grabaciones no podía utilizar su teléfono celular, las comunicaciones llegaron también a Martín Migueles, actual pareja de Wanda, quien le transmitió la preocupación. Ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, ambos abandonaron las instalaciones del canal y se dirigieron rápidamente hacia Nordelta.

Una denuncia que involucra a una de sus hijas

De acuerdo con el parte policial difundido por distintos medios nacionales, Wanda Nara denunció que Mauro Icardi habría golpeado y encerrado en una habitación a una de sus hijas, de 11 años.

Según el relato que la conductora brindó a los efectivos policiales, la niña logró comunicarse con ella mediante mensajes de WhatsApp enviados desde una computadora, en los que manifestó que tenía miedo y pidió ayuda.

La menor consiguió salir de la vivienda por sus propios medios y quedó bajo el cuidado de su madre. Su hermana, de 10 años, también abandonó la propiedad y se reunió con Wanda.

Estas circunstancias forman parte de la denuncia y deberán ser esclarecidas por la Justicia. Hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine la responsabilidad del futbolista por las presuntas agresiones.

Gritos, discusiones y un importante operativo policial

Cuando Wanda llegó a la propiedad, se produjo una fuerte discusión con Mauro Icardi en medio del barrio privado.

Según relató Pepe Ochoa, el enfrentamiento verbal fue subiendo de tono y Martín Migueles intentó intervenir para calmar la situación, aunque no consiguió evitar que la discusión continuara.

En medio del conflicto también habría intervenido Eugenia, la China Suárez, actual pareja del futbolista. De acuerdo con las versiones difundidas en LAM, ambas mujeres protagonizaron otro fuerte intercambio de palabras.

La situación terminó con la llegada de varios patrulleros, personal policial y una ambulancia, lo que generó preocupación entre los residentes del exclusivo complejo.

Durante la cobertura televisiva se difundieron imágenes de Mauro Icardi conversando con uno de los efectivos policiales. Según el parte policial, el delantero permaneció dentro de su vivienda y se negó a ser entrevistado por los uniformados.

La Justicia inició una causa por lesiones

Tras el episodio, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci.

El funcionario judicial dispuso iniciar actuaciones por lesiones, recibir declaración testimonial a Wanda Nara, realizar un reconocimiento médico legal a la menor involucrada y notificar a Mauro Icardi sobre la formación de la causa.

También intervino el Sistema de Emergencia Social de Tigre para brindar asistencia y contención a las personas afectadas.

Las medidas buscan establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar si existieron agresiones físicas.

Wanda Nara, profundamente afectada: tuvo que interrumpir su declaración

Uno de los momentos que más preocupación generó se conoció durante la noche, cuando trascendió que Wanda Nara no había podido continuar normalmente con su declaración.

En el programa LAM aseguraron que la conductora se encontraba emocionalmente muy afectada por lo sucedido y que había solicitado detener momentáneamente su testimonio.

"Está destruida", señalaron durante la emisión televisiva al describir el estado en el que se encontraba.

El periodista Fede Flowers también relató que Wanda había ingresado a una ambulancia para conversar con personal médico y que se la observaba visiblemente conmocionada.

La empresaria estuvo acompañada por Martín Migueles durante buena parte de las actuaciones posteriores al enfrentamiento.

La presencia de asistencia médica y la interrupción de su declaración alimentaron la preocupación por el estado emocional de la conductora, aunque no trascendió información oficial sobre una eventual internación.

Un conflicto familiar que vuelve a terminar en la Justicia

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi lleva varios años atravesada por enfrentamientos públicos, disputas judiciales y diferencias relacionadas con sus hijas.

Sin embargo, este nuevo episodio presenta una situación especialmente delicada, debido a que la denuncia involucra directamente a una menor de edad y motivó la intervención de una fiscalía especializada.

Lo que comenzó como una situación familiar dentro de una vivienda privada terminó convirtiéndose en un importante operativo policial y una nueva investigación judicial.

Por el momento, la causa continúa abierta y será la Justicia la encargada de determinar las circunstancias de lo ocurrido y las eventuales responsabilidades.

Mientras tanto, el episodio volvió a colocar a Wanda Nara y Mauro Icardi en el centro de la atención pública, esta vez por una denuncia que trasciende sus habituales enfrentamientos mediáticos y pone el foco en la protección y el bienestar de sus hijas.