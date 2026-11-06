El periodista había calificado al mandatario paraguayo como uno de los mejores presidentes de la región en una emisión de 2024. El elogio volvió a circular tras la renuncia de Peña, en medio de una crisis bancaria y política.

La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay reavivó el recuerdo de las declaraciones de Eduardo Feinmann, quien en 2024 había destacado la gestión del mandatario. El presidente anunció su salida este jueves 5 de noviembre, mientras el Congreso avanzaba con el debate de un juicio político y sectores de su propio espacio le retiraban el respaldo.

La decisión se produjo en medio del escándalo por la intervención de Ueno Bank, cuya caída dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos. Las autoridades buscan garantizar la devolución del dinero a unos 2,9 millones de clientes afectados por la crisis financiera.

La crisis de Ueno Bank y los cuestionamientos a Santiago Peña

La situación también quedó marcada por las sospechas sobre los vínculos entre Peña y el grupo empresarial que controlaba la entidad. El mandatario había sido accionista de Grupo Vázquez, antiguo propietario de Ueno, hasta marzo de 2025. Legisladores opositores cuestionaron posibles conflictos de intereses y el manejo de fondos públicos.

Peña justificó su renuncia en la necesidad de preservar la estabilidad institucional y pidió disculpas a la población si en algún momento había fallado. Su salida se produjo antes de completar el mandato, golpeado por una crisis financiera y política de gran magnitud.

Qué había dicho Eduardo Feinmann sobre el presidente paraguayo

En este contexto, volvió a circular un fragmento de Almorzando con Juana, emitido el 24 de marzo de 2024, en el que Feinmann compartió la mesa con Juana Viale y Santiago Peña. Durante el programa, el periodista elogió al entonces presidente paraguayo.

“Uno de los mejores presidentes que tiene la región, sin duda. Sin duda”, afirmó Feinmann.

Viale le preguntó si consideraba que estaban cambiando los tiempos políticos en Sudamérica. “Los tiempos políticos yo creo que están cambiando en la región para bien, para mí”, respondió el periodista.

El análisis de Feinmann sobre el rumbo político de la región

Ante una consulta de la conductora sobre la orientación ideológica de ese cambio, Feinmann expresó: “Yo creo que sí, que la tendencia de izquierda y del socialismo del siglo XXI está quedando atrás y hay como nuevos vientos políticos que son interesantes”.

En esa misma emisión, también presentó a Paraguay como un ejemplo para la Argentina por su orden político y su estabilidad económica y monetaria. Tras la renuncia de Peña, aquellas palabras volvieron a tomar relevancia y quedaron asociadas a un gobierno que dejó el poder en medio de una crisis bancaria e institucional.