Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 9:30 p. m. · 2 min de lectura

El guitarrista británico visitó el programa de Mario Pergolini, celebró su regreso a la Argentina y recordó sus encuentros con Diego Maradona. También habló de su salud y de una posible gira de los Rolling Stones.

Ron Wood participó este miércoles en Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini, en una entrevista con música, anécdotas y recuerdos personales. El guitarrista de los Rolling Stones celebró su regreso a la Argentina y recordó los encuentros que compartió con Diego Armando Maradona.

«Extrañé Argentina, es genial estar de regreso», expresó al comenzar la charla. También se acercó a la tribuna y elogió al público local: lo definió como «el mejor público del mundo».

Uno de los momentos más distendidos llegó cuando sacó una armónica de su bolsillo y, a pedido de Evelyn Botto, tomó una guitarra para sumarse a Niño Monja e improvisar sobre el clásico canto «olé olé olé».

Ron Wood recordó sus noches con Diego Maradona

Durante la entrevista, Wood habló de su vínculo con Maradona y de las noches que compartieron. «Con Diego Maradona tuvimos varias noches juntos y después nos olvidábamos de todo lo que había pasado», contó entre risas.

El músico también repasó sus comienzos y el apoyo que recibió de sus padres para desarrollar su vocación artística. A sus 79 años, además, habló de su recuperación de las adicciones y de los cambios que hizo en su vida.

«Hace 16 años que estoy limpio. Lo fumé todo, tengo la suerte de estar vivo», señaló.

Wood recordó que atravesó dos diagnósticos de cáncer, en 2017 y 2020, y compartió una noticia reciente sobre su salud: «Hace un par de meses me dijeron que estoy de alta, que no tengo cáncer y que no me quieren ver más».

Qué dijo Ron Wood sobre una posible gira de los Rolling Stones

Otro de los temas de la conversación fue el futuro de los Rolling Stones y la posibilidad de regresar a los escenarios para presentar Foreign Tongues, el álbum publicado en 2026.

Wood contó que mantiene contacto con Mick Jagger y que ambos estuvieron reuniéndose. Sin embargo, todavía esperan conocer qué decisión tomará Keith Richards sobre una posible gira.

«Mick y yo ya estuvimos juntándonos. Estamos esperando que Keith diga qué quiere hacer él con su futuro», explicó.

Mientras aguarda una definición del grupo, el guitarrista continuará con sus propios proyectos y organizará presentaciones en vivo. «No me voy a sentar a esperar, voy a salir y tocar», resumió.

En sus conciertos, Wood recorre distintas etapas de su trayectoria musical, con canciones de The Birds, The Creation, Jeff Beck Group, Faces y los Rolling Stones.