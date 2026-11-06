Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 9:30 p. m. · 2 min de lectura

El conductor estará al frente de la versión argentina del exitoso formato internacional de baile que prepara Telefe. El estreno está previsto para 2027, aunque todavía no se anunciaron participantes ni jurado.

Santiago del Moro confirmó cuál será su próximo desafío en televisión: conducirá Bailando con las estrellas, un nuevo reality de baile que llegará a la pantalla de Telefe en 2027. El proyecto adapta un formato internacional que combina danza, música y entretenimiento.

La propuesta reunirá a personalidades del espectáculo para que muestren sus habilidades en una pista. Cada participante formará pareja con un bailarín profesional y preparará coreografías de distintos estilos para las galas.

Cómo será Bailando con las estrellas

En cada emisión, un jurado especializado evaluará las presentaciones. Además, el público podrá participar con sus votos e influir en el resultado de la competencia.

El ciclo es la versión argentina de Dancing with the Stars, un formato creado por la BBC que tuvo adaptaciones en distintos países. Entre sus participantes internacionales estuvo Wanda Nara, quien compitió en la edición italiana y se consagró campeona.

Santiago del Moro confirmó el reality para 2027

El anuncio se conoció durante una emisión de El Club del Moro, el programa radial que Del Moro conduce en La 100. Allí, el presentador anticipó sus planes para el próximo año y confirmó que encabezará la adaptación local del concurso.

“Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”

En los últimos meses también habían circulado versiones sobre una posible salida de Gran Hermano para conducir Got Talent. Con esta confirmación, se conoció cuál será el nuevo proyecto del conductor en la programación de Telefe.

Participantes y jurado: qué se sabe del programa

Por ahora, no se anunciaron las celebridades que competirán ni quiénes integrarán el jurado. Del Moro señaló que todavía no hay definiciones y que el proyecto se encuentra en una etapa inicial.

“Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”

Tampoco se precisaron la fecha exacta de estreno, la cantidad de parejas, la estructura de las galas ni el mecanismo de eliminación. La elección de los participantes será uno de los puntos centrales de la producción, ya que deberán entrenar con bailarines profesionales y afrontar distintos desafíos coreográficos.

Qué pasará con Santiago del Moro y Gran Hermano 5

La llegada del reality de baile también generó dudas sobre la continuidad de Del Moro en Gran Hermano. El conductor aclaró que ambos formatos forman parte de sus planes y que no tendrá que elegir entre uno y otro.

“Este es el proyecto mío que va antes de Gran Hermano 5”

De acuerdo con el orden previsto, Bailando con las estrellas llegará primero y, más adelante, Del Moro volverá a conducir la quinta edición de Gran Hermano. Telefe proyecta así un 2027 con el presentador al frente de dos formatos diferentes.