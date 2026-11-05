Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 3:56 a. m. · 1 min de lectura

La cantante respondió a las burlas y los comentarios negativos sobre su voz, su desempeño en el escenario y su aspecto. Su regreso a la banda se produce después de varios años alejada del grupo.

Amaia Montero atraviesa un momento de profundo dolor emocional debido a las críticas y los ataques que recibe en las redes sociales tras su regreso a La Oreja de Van Gogh.

La cantante manifestó públicamente que está sufriendo mucho por los comentarios negativos sobre sus actuaciones, especialmente aquellos que cuestionan su voz y su desempeño sobre el escenario.

El hostigamiento resulta particularmente doloroso porque su regreso a la banda representa una etapa muy importante de su carrera artística, después de varios años alejada del grupo.

Además, las críticas no se limitan a su manera de cantar. Algunos usuarios cuestionan su vestuario, sus movimientos y hasta sus gestos durante los conciertos.

La confesión surgió cuando el creador de contenido Arnau de la Eygee publicó un video para defenderla de las burlas. La propia Amaia respondió en Instagram: “Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”.

También existe una polémica relacionada con la salida de Leire Martínez, quien fue vocalista de la banda durante 17 años antes del regreso de Montero.

Por el momento, la artista no anunció que vaya a abandonar la gira ni confirmó que padezca algún problema de salud relacionado con esta situación. Su declaración se refiere al sufrimiento que le provocan los ataques recibidos en las redes sociales. Infobae +2