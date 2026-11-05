Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 3:22 a. m. · 2 min de lectura

El cantante aseguró que fue excluido de un espectáculo previsto durante la visita del papa León XIV a Córdoba. Negó las acusaciones de su exvestuarista y evalúa iniciar acciones judiciales.

El cantante argentino Axel expresó públicamente su indignación luego de asegurar que fue excluido de un espectáculo organizado con motivo de la visita del papa León XIV. Según relató, había sido convocado para participar de la celebración, pero una acusación judicial del pasado habría sido determinante para que los organizadores decidieran dejarlo fuera de la programación.

La situación generó un fuerte malestar en el artista, quien cuestionó los criterios utilizados para seleccionar a los participantes y manifestó su descontento por una decisión que considera injusta.

La acusación que provocó la polémica

El conflicto tiene como protagonista a Griselda Pelozo, una exvestuarista que trabajó con Axel y que realizó una serie de acusaciones públicas contra el músico en el programa LAM, de América TV.

La mujer inició un reclamo civil por una presunta deuda de honorarios y por prendas de vestir que, según su versión, no le fueron devueltas. Además, relató una situación durante una prueba de vestuario en la que aseguró haberse sentido incómoda por un supuesto comportamiento inapropiado del cantante.

De acuerdo con lo explicado por Axel, el conflicto comenzó por diferencias económicas entre la trabajadora y una persona de su equipo encargada de los pagos.

El músico sostuvo que inicialmente se reclamaban poco más de dos millones de pesos, pero que posteriormente la cifra habría aumentado hasta los 100 millones, incorporando la acusación sobre su comportamiento.

Axel negó categóricamente haber actuado de manera inapropiada y aseguró que está dispuesto a pagar cualquier deuda laboral que realmente exista, pero que no aceptará acusaciones que considera falsas.

Por qué lo dejaron afuera del espectáculo

El cantante explicó que había sido invitado a participar de las actividades previstas para el 10 de noviembre en Córdoba, durante la visita del papa León XIV.

Sin embargo, después de que las declaraciones de su exvestuarista alcanzaran repercusión nacional, los organizadores decidieron no avanzar con su participación, según la versión del artista.

Axel cuestionó duramente que se difundieran acusaciones sin comprobar previamente su veracidad y reconoció que la situación lo afectó profundamente.

También recordó que lleva 27 años de trayectoria musical y que anteriormente tuvo la oportunidad de cantar ante el papa Francisco en distintos encuentros internacionales.

Ahora amenaza con iniciar acciones judiciales

Lejos de dar por terminado el conflicto, Axel anunció que evalúa presentar una denuncia penal contra su exvestuarista por las acusaciones que considera falsas.

El artista sostuvo que recurrirá a la Justicia si la mujer no se retracta de sus declaraciones.

Mientras tanto, la controversia continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo, especialmente porque terminó afectando una presentación que el cantante consideraba muy importante para su carrera.

Por el momento, las acusaciones de la exvestuarista y las respuestas del músico representan versiones enfrentadas de un conflicto que deberá esclarecerse por las vías correspondientes. Infobae +2.