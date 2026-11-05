Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 2:58 a. m. · 2 min de lectura

La conductora aseguró que no recibió una propuesta formal y que no pretende ocupar el lugar de Mirtha Legrand. El Trece todavía no anunció quién estará al frente del programa en 2027.

La televisión argentina podría vivir un importante cambio en 2027. Moria Casán aparece como la principal candidata para ocupar el histórico espacio de Mirtha Legrand en las noches de los sábados por El Trece. Sin embargo, la propia conductora rompió el silencio y aclaró cuál es su situación.

La información surgió en el programa Intrusos, de América TV, donde el periodista Adrián Pallares reveló que las autoridades de El Trece estarían evaluando mantener el tradicional formato de las cenas televisivas, pero con otra figura al frente.

Según trascendió, la elegida sería Moria Casán, mientras que Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand, tampoco continuaría conduciendo ese espacio durante 2027.

La posibilidad de un cambio se relaciona con los problemas de salud que atravesó Mirtha Legrand durante los últimos meses, que la mantuvieron alejada de la televisión y obligaron a realizar modificaciones en la conducción de su programa.

Ante las versiones que comenzaron a circular, Moria Casán fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en la sucesora de la histórica diva de los almuerzos.

La actriz y conductora aseguró que hasta el momento no recibió ninguna propuesta formal, aunque reconoció que sería un reconocimiento importante que el canal pensara en ella para semejante responsabilidad.

Moria también fue contundente al aclarar que no pretende ocupar el lugar de otra figura, especialmente el de Mirtha Legrand, a quien considera una referente indiscutida de la televisión argentina.

Actualmente, Casán conduce La mañana con Moria, también por la pantalla de El Trece, y aseguró que se encuentra satisfecha con su presente profesional.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de aceptar nuevos proyectos si las condiciones laborales resultan compatibles con sus compromisos actuales.

Otro punto que dejó en claro es que no estaría dispuesta a abandonar el teatro, una actividad que considera fundamental en su carrera artística.

Mientras tanto, el futuro de Mirtha Legrand continúa generando interrogantes. La histórica conductora, de 99 años, atravesó complicaciones respiratorias que requirieron internaciones y un período de recuperación.

Por el momento, El Trece no realizó ningún anuncio oficial sobre la continuidad del programa ni confirmó que Moria Casán vaya a ocupar ese espacio.

De concretarse la propuesta, sería uno de los movimientos más importantes de la televisión argentina para 2027, con Moria Casán al frente de un horario históricamente identificado con Mirtha Legrand.

La gran incógnita ahora es si el canal apostará definitivamente por una renovación de sus tradicionales noches de sábado o si Mirtha Legrand volverá a ocupar su lugar frente a las cámaras.