Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 2:47 a. m. · 2 min de lectura

La posible venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre abrió la chance de que LAM, DDM y Sálvese quien pueda cambien de pantalla en 2027. De Brito recibió cuatro propuestas y decidirá su futuro al regresar al país.

Ángel de Brito podría desembarcar en El Nueve con un nuevo desafío: conducir LAM y asumir otro cargo

El futuro televisivo de Ángel de Brito genera expectativas y rumores sobre importantes cambios en su carrera. Tras conocerse su posible salida de América TV, el conductor de LAM aparece como una de las figuras que podrían incorporarse a la programación de El Nueve, con una propuesta que iría más allá de la conducción de su tradicional ciclo de espectáculos.

La posibilidad de que De Brito cambie de pantalla despertó interés en el ambiente televisivo, especialmente porque no se trataría solamente de trasladar LAM a otra señal. También estaría en conversaciones para asumir nuevas responsabilidades dentro del canal.

El motivo que podría provocar su salida de América TV está relacionado con un importante movimiento empresarial: la venta de Mandarina Contenidos, productora responsable de LAM, al Grupo Octubre, propietario de El Nueve.

Esta operación abrió la posibilidad de que varios programas actualmente emitidos por América cambien de pantalla a partir de 2027. Entre ellos se encuentran LAM, DDM, conducido por Mariana Fabbiani, y Sálvese quien pueda, de Yanina Latorre.

La noticia habría generado malestar entre las autoridades de América, que comenzaron a evaluar cómo reorganizar su programación ante la posibilidad de perder algunos de sus ciclos más importantes.

A esta situación se sumó un reciente enfrentamiento entre De Brito y el canal. El periodista cuestionó públicamente la decisión de emitir programas repetidos de LAM durante el lunes 9 y martes 10 de noviembre, cuando habitualmente el ciclo se transmite en vivo.

Mientras tanto, las versiones sobre su desembarco en El Nueve indican que podría conservar su espacio en el horario central y asumir nuevas funciones dentro de la señal, aunque todavía no se confirmó oficialmente qué cargo ocuparía.

Desde sus vacaciones en Europa, De Brito reconoció que recibió cuatro propuestas televisivas y que también analiza otras posibilidades laborales. Sin embargo, aseguró que su prioridad es continuar trabajando con Mandarina, cuya oferta considera hasta el momento la más conveniente.

El conductor adelantó que tomará una decisión cuando regrese al país y pueda reunirse personalmente con los responsables de las distintas propuestas.

Por ahora, su salida de América TV no está confirmada, pero los cambios empresariales y las diferencias recientes con el canal alimentan las especulaciones sobre el futuro de LAM.

La gran incógnita es si Ángel de Brito continuará en América o si finalmente dará el salto a El Nueve, donde podría iniciar una nueva etapa profesional con mayores responsabilidades.